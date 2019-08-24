Политика
Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товарыВедомости 07:21
Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters. В результате с 1 сентября китайские товары стоимостью $300 млрд будут облагаться пошлиной не в 10%, как планировалось ранее, а в 15%.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Футбол
«Фенербахче» хочет арендовать Боатенга
Стамбульский «Фенербахче» проявляет интерес к защитнику мюнхенской «Баварии» Жерому Боатенгу, утверждает Takvim.
Обновлено в 10:31
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Культура
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено вчера в 20:08
Космос
ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС
Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки.
Обновлено в 07:43
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Дима Билан оценил ноги Яны Рудковской в Сочи
Во время выступления певец оценил ноги Яны Рудковской, сделав ей комплимент.
Обновлено в 07:24
Хоккей
Спиридонов — о Кузнецове: ну дал чуть по ноздре, полстраны долбят
Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года.
Обновлено в 10:28
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 11:59
Футбол
«Уфа» нанесла «Зениту» первое поражение в сезоне
Обновлено в 11:52
Хоккей
«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы
Обновлено в 10:50
Культура
Петра Мамонова отвезли в реанимацию
Обновлено в 07:37
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
В Форт-Ирвине армия США тестирует новую систему РЭБ
Речь идёт о системе EWPMT для управления и контроля средств РЭБ с поддержкой боевых операций.
Обновлено в 09:54
Политика
В Киеве прошло шествие «защитников Украины»
В Киеве прошел «Марш защитников Украины», альтернативный официальному «Шествию достоинства» во время торжеств в честь Дня независимости страны, который отмечают в субботу, 24 августа.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Происшествия
На западе Украины сломали бюст советского партизана
В Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Ливерпуль» и «Арсенал» объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на центральный матч третьего тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Башкирии в страшном ДТП погибли супруги из Магнитогорска
На трассе Магнитогорск-Кизильское в Башкирии сегодня, 24 августа, около 11 часов утра произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
В Донбассе сбили украинский беспилотник «Фантом»
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Китай и РФ заставили США перейти на фасоль и голубиную почту
Как сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на The National Interest, Россия и Китай за последние годы сделали в этой сфере огромный скачок, что и заставило Пентагон вспомнить уроки прошлого.
Обновлено в 12:13
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41