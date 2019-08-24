Политика

Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товарыВедомости 07:21

Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters. В результате с 1 сентября китайские товары стоимостью $300 млрд будут облагаться пошлиной не в 10%, как планировалось ранее, а в 15%.
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Китай выразил протест после очередного решения США поднять пошлины

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РБК03:06

Что случилось этой ночью: суббота, 24 августа

Интерфакс01:30
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«Фенербахче» хочет арендовать Боатенга

Стамбульский «Фенербахче» проявляет интерес к защитнику мюнхенской «Баварии» Жерому Боатенгу, утверждает Takvim.
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Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей

На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321

Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
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Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
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Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
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Космос

ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС

Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки.
Обновлено в 07:43
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На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой

Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
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Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Дима Билан оценил ноги Яны Рудковской в Сочи

Во время выступления певец оценил ноги Яны Рудковской, сделав ей комплимент.
Обновлено в 07:24
Хоккей

Спиридонов — о Кузнецове: ну дал чуть по ноздре, полстраны долбят

Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года.
Обновлено в 10:28
Гаджеты

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях

Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов

На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 11:59
Футбол

«Уфа» нанесла «Зениту» первое поражение в сезоне

Обновлено в 11:52
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«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы

Обновлено в 10:50
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Петра Мамонова отвезли в реанимацию

Обновлено в 07:37
Политика

Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины

Обновлено в 10:17
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Савченко заявила об украинизации России

Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

В Форт-Ирвине армия США тестирует новую систему РЭБ

Речь идёт о системе EWPMT для управления и контроля средств РЭБ с поддержкой боевых операций.
Обновлено в 09:54
Политика

В Киеве прошло шествие «защитников Украины»

В Киеве прошел «Марш защитников Украины», альтернативный официальному «Шествию достоинства» во время торжеств в честь Дня независимости страны, который отмечают в субботу, 24 августа.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Происшествия

На западе Украины сломали бюст советского партизана

В Ровенской области Украины неизвестные сломали бюст советского партизана Николая Приходько.
Обновлено в 11:25
Футбол

«Ливерпуль» и «Арсенал» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на центральный матч третьего тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 11:36
Музыка

Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи

Обновлено в 10:45
Происшествия

Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки

Обновлено в 06:13
Происшествия

В Башкирии в страшном ДТП погибли супруги из Магнитогорска

На трассе Магнитогорск-Кизильское в Башкирии сегодня, 24 августа, около 11 часов утра произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие

В Донбассе сбили украинский беспилотник «Фантом»

Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Китай и РФ заставили США перейти на фасоль и голубиную почту

Как сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на The National Interest, Россия и Китай за последние годы сделали в этой сфере огромный скачок, что и заставило Пентагон вспомнить уроки прошлого.
Обновлено в 12:13
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие

Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе

Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
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