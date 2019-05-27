Политика

Китай ограничит импорт фенола из-за демпингаLife.ru 00:40

Власти КНР объявили о принятии временного антидемпингового решения в отношении импортируемого из Республики Корея, США, Таиланда, Японии и стран ЕС фенола. Как сообщило Министерство коммерции Китая, инициатива вступит в силу с 27 мая.
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Китай вводит антидемпинговые меры в отношении импортируемого из США и ЕС фенола

ПРАЙМ01:18

Китай принял антидемпинговые меры против США и ЕС

Росбалт00:46

Китай вводит антидемпинговые меры на импорт фенола из нескольких стран, включая США

ТАССвчера в 23:10

Китай введет антидемпинговые меры на импорт фенола из США и ЕС

Известия00:05

Китай сделал ход в торговой войне с США

Газета.Ruвчера в 23:17

Китай ограничит импорт фенола из-за демпинга

Life.ru00:40
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Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Общество

В Москве новорожденную девочку назвали именем героини «Игры престолов»

Обновлено в 01:14
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Хоккей

Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019

Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено вчера в 16:56
Общество

Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах

Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Политика

В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
Обновлено вчера в 18:08
Кино

«Аладдин» возглавил российский прокат

Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат по итогам выходных.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек

По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.
Обновлено в 00:29
Общество

Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости

Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Футбол

Форвард ЦСКА попрощался с Москвой

Обновлено в 01:17
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие

Появилось видео полета перекрашенного под Су-57 истребителя F-16С

Полет американского истребителя F-16C, перекрашенного под российский истребитель пятого поколения Су-57, запечатлели на видео.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме

По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

УГМК и РМК выступили с совместным заявлением по храму в Екатеринбурге

Обновлено в 01:11
Гаджеты

Базовый шестиядерный процессор AMD Ryzen 3 3300 ценой $100 обходит по производительности флагманский восьмиядерный Ryzen 7 2700X

Засветилась, и сходу продемонстрировала уровень производительности даже чуточку больше, чем у нынешнего флагмана Ryzen 7 2700X: если система на базе перспективного CPU набрала 5061 балл в однопоточном тесте и 25481 балл в многопоточном, то ПК на основе CPU текущего поколения набирает, соответственно, 4923 и 25209 баллов.
Обновлено вчера в 01:49
Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено вчера в 09:52
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»

В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика

Вилки и ложки принесли России миллиарды

Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 01:08
Экономика

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Зеленский: Киев делает Киевом запах шаурмы

В своем обращении Зеленский отметил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».
Обновлено вчера в 13:07
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Чем заняться, чтобы не сидеть дома: отрываемся под Plazma и «25/17» и смотрим мультик про кошечек

Понедельник, 27 мая Смотрим фильмы о хип-хопе В одном из екатеринбургских баров решили устроить тематический киномарафон — показать фильмы о музыкантах и с музыкантами в главных ролях.
Обновлено в 00:35
Кино

Безруков рассказал о спросе на провокации в кино

Обновлено вчера в 21:45
Авто

Kia готовит новое поколение Kia Optima

Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Теннис

Потапова обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»

Обновлено вчера в 06:50
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