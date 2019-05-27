Китай ограничит импорт фенола из-за демпингаLife.ru 00:40

Власти КНР объявили о принятии временного антидемпингового решения в отношении импортируемого из Республики Корея, США, Таиланда, Японии и стран ЕС фенола. Как сообщило Министерство коммерции Китая, инициатива вступит в силу с 27 мая.

Экономика В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Общество Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.

Хоккей Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019 Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.

Общество Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.

Политика В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.

Кино «Аладдин» возглавил российский прокат Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат по итогам выходных.

Происшествия В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.

Общество Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.

Политика В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Происшествия Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.

Происшествия В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.

Гаджеты Базовый шестиядерный процессор AMD Ryzen 3 3300 ценой $100 обходит по производительности флагманский восьмиядерный Ryzen 7 2700X Засветилась, и сходу продемонстрировала уровень производительности даже чуточку больше, чем у нынешнего флагмана Ryzen 7 2700X: если система на базе перспективного CPU набрала 5061 балл в однопоточном тесте и 25481 балл в многопоточном, то ПК на основе CPU текущего поколения набирает, соответственно, 4923 и 25209 баллов.

Шоу-бизнес Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.

Музыка Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса» В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.

Экономика Вилки и ложки принесли России миллиарды Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Экономика Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.

Политика Зеленский: Киев делает Киевом запах шаурмы В своем обращении Зеленский отметил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».

Общество Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.

Общество Чем заняться, чтобы не сидеть дома: отрываемся под Plazma и «25/17» и смотрим мультик про кошечек Понедельник, 27 мая Смотрим фильмы о хип-хопе В одном из екатеринбургских баров решили устроить тематический киномарафон — показать фильмы о музыкантах и с музыкантами в главных ролях.