Политика
Китай объявил ответные меры в торговой войне с СШАВедомости вчера в 16:33
В конце прошлой недели страны провели переговоры, которые закончились безрезультатно. В итоге США объявили о повышении с 10 до 25% пошлин на китайские товары на $200 млрд. А президент США Дональд Трамп позже потребовал ввести пошлины еще на $300 млрд.
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Единственная содержательная идея отечественной элиты – капитуляция перед Западом
Независимая газета12 мая в 10:03
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Биткоин поднялся выше восьми тысяч долларов
Популярная криптовалюта перешагнула психологическую отметку Стоимость биткоина во вторник преодолела психологическую отметку в восемь тысяч долларов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Юлия Салибекова крестила младшего сына
Младший наследник появился на свет в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье
В Тульской области выросла рождаемость и снизилась смертность
В Тульской области выросла рождаемость и снизилась смертность Такие данные были озвучены на оперативном совещании в правительстве региона.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено вчера в 11:32
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Политика
Экс-президент США Картер перенес операцию
94-летний Картер перенес операцию, она прошла успешно. В настоящее время Картер находится у себя дома, в Плейнс, штат Джорджия.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Кузнецов ушёл с поста сити-менеджера Читы, Сапожников займёт его место
После ухода последнего с поста сити-менеджера в ноябре 2016 года возглавил администрацию.
Обновлено в 00:29
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.
Обновлено 11 мая в 03:00
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких
В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Кино
В Каннах готовятся к открытию кинофестиваля
Во второй по значимости программе — «Особый взгляд» — есть и две российские картины. Нынешние Канны — это фестиваль режиссеров в возрасте.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Корона не помогла: стилиста Зверева оштрафовали за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе
Медведев потребовал, чтобы после этого инцидента прошла проверка по обеспечению защиты и безопасности в школе.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
КНДР обвинила США в нарушении договоренностей в связи с арестом судна
Северная Корея обвинила Вашингтон в полном игнорировании договоренностей двух стран о построении "новых отношений", после того как США задержали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна.
Обновлено в 00:10
Общество
ГИБДД разработала регламенты тюнинга автомобилей
ГИБДД разработала правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика
Из-за противостояния США и КНР рухнули американские фондовые индексы
Американские фондовые индексы рухнули из-за обострения отношений между США и Китаем.
Обновлено в 00:43
Политика
Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко на родину
Министерство юстиции США получило и уже рассматривает российский запрос о возвращении Константина Ярошенко на родину.
Обновлено в 00:03