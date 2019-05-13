Политика
Китай объявил ответные меры в торговой войне с СШАВедомости 16:33
С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США. Об этом в понедельник объявил комитет по таможенным тарифам госсовета КНР. В конце прошлой недели страны провели переговоры, которые закончились безрезультатно.
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Единственная содержательная идея отечественной элиты – капитуляция перед Западом
Независимая газетавчера в 10:03
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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион более 20 лет до весны прошлого года, дал интервью накануне своего 70-летнего юбилея и рассказал о своей жизни после ухода с поста главы Кузбасса.
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Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Букмекеры обновили линии на пятый эпизод «Игры Престолов»
Пятый эпизод «Иры престолов» несет новые сюрпризы для поклонников популярной многосерийки, а букмекеры корректируют свои линии.
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Шоу-бизнес
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Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
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Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
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Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
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Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
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Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Политика
В Сенате США подготовили новый закон против «Северного потока – 2»
Сенаторы США Тед Круз (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) подготовили проект закона, предусматривающий санкции против компаний, которые принимают участие в прокладке российских морских трубопроводов.
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Общество
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Врач-косметолог Елена Кондрашова рассказала, какой продукт не стоит употреблять тем людям, у кого в роду были больные онкологическими заболеваниями.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
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Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo
Как сообщает индийское издание Autocar, новый бюджетный кроссовер станет глобальной моделью, а в его основу ляжет платформа MQB A0, на которой основывается новое поколение Polo.
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Лолита Милявская рассказала поклонникам о том, что удивлена своей пенсией.
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Директора сети «Мегамаг» оштрафовали на 10 тысяч рублей за неправильную маркировку товаров
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Ирландия запретила въезд пастору-гомофобу
Организацию «Верное слово», к которой принадлежит пастор, считают гомофобной и антисемитской.
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