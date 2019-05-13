Политика

Китай объявил ответные меры в торговой войне с СШАВедомости 16:33

С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США. Об этом в понедельник объявил комитет по таможенным тарифам госсовета КНР. В конце прошлой недели страны провели переговоры, которые закончились безрезультатно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Китай объявил об ответных пошлинах на товары из США

НТВ08:47

ЕС готовится ввести ответные пошлины против США

Коммерсантъ14:36

Китай объявил ответные меры в торговой войне с США

Ведомости16:33

Китай введет ответные пошлины на товары из США

РИА Новости10:41

Китай подготовил ответ на повышение тарифов со стороны США

RT на русском15:15

США введут пошлины на весь импорт из КНР

Новое время - The New Times01:22

Единственная содержательная идея отечественной элиты – капитуляция перед Западом

Независимая газетавчера в 10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:16, Ашберн

Китай ударил в ответ на американские пошлины

Вести.UZ10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Хоккей

Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 13:13
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Общество

Аман Тулеев заявил о «пустоте вокруг» после своей отставки

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который возглавлял регион более 20 лет до весны прошлого года, дал интервью накануне своего 70-летнего юбилея и рассказал о своей жизни после ухода с поста главы Кузбасса.
Обновлено в 14:14
Политика

Трамп заявил о планах встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в рамках "Большой двадцатки" в Японии в июне.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда

Минивэн Renault Trafic протаранил правительственный лайнер Global 5000 канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 17:24
Авто

Suzuki посвятила версию Swift мотоциклу

Компания выпустила лимитированную версию компактного «заряженного» хэтчбека Swift Sport в честь возвращения легендарной модели мотоцикла - Suzuki Katana, отсутствовавшей на рынке более 10 лет.
Обновлено в 01:08
Хоккей

Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ

Обновлено в 17:01
Происшествия

Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна

Обновлено в 16:07
Происшествия

Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов

Карен не оставила официанту полагающиеся чаевые размером в 20% счета, и он даже не подумал, что женщина, настолько стесненная в средствах, может забыть подобный чек в пиццерии.
Обновлено в 19:41
Экономика

Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза

Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой

7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Кино

Букмекеры обновили линии на пятый эпизод «Игры Престолов»

Пятый эпизод «Иры престолов» несет новые сюрпризы для поклонников популярной многосерийки, а букмекеры корректируют свои линии.
Обновлено вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь продемонстрировала свой живот без фильтров и втягивания

В кадре наша героиня показывает свой плоский живот.
Обновлено в 19:24
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено в 15:00
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Политика

Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Политика

Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра

39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Политика

В Сенате США подготовили новый закон против «Северного потока – 2»

Сенаторы США Тед Круз (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) подготовили проект закона, предусматривающий санкции против компаний, которые принимают участие в прокладке российских морских трубопроводов.
Обновлено в 19:56
Общество

«Магнит» придет в квартиру

Ритейлер запустит в Краснодаре доставку продуктов Розничная сеть «Магнит» запустит в 2019 году в Краснодаре пилотный проект по организации доставки продуктов.
Обновлено в 17:00
Общество

Продукт, который нельзя есть, если у кого-то из родных была онкология

Врач-косметолог Елена Кондрашова рассказала, какой продукт не стоит употреблять тем людям, у кого в роду были больные онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 14:00
Общество

Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе

На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Политика

Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА

Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Авто

Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo

Как сообщает индийское издание Autocar, новый бюджетный кроссовер станет глобальной моделью, а в его основу ляжет платформа MQB A0, на которой основывается новое поколение Polo.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Лолита Милявская приятно удивлена пенсией в 21 тысячу рублей

Лолита Милявская рассказала поклонникам о том, что удивлена своей пенсией.
Обновлено в 14:24
Общество

Директора сети «Мегамаг» оштрафовали на 10 тысяч рублей за неправильную маркировку товаров

Директор сети супермаркетов "Мегамаг" в Магадане привлечена к 10 тысячам рублей штрафа за нарушения требований к маркировке пищевой продукции, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Магаданской области.
Обновлено в 18:55
Политика

Ирландия запретила въезд пастору-гомофобу

Организацию «Верное слово», к которой принадлежит пастор, считают гомофобной и антисемитской.
Обновлено в 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное