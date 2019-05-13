Политика
Китай объявил ответные меры в торговой войне с СШАВедомости 16:33
С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США. Об этом в понедельник объявил комитет по таможенным тарифам госсовета КНР. В конце прошлой недели страны провели переговоры, которые закончились безрезультатно.
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Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
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Объем госзакупок в I квартале 2019 года снизился на 8,4%
Планируемый объем закупок на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов составляет 8,3 трлн руб. Напомним, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил обсудить вопрос об ужесточении требований к контрактным госзакупкам.
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Футбол
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В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
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Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
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В России вступили в силу новые правила получения пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Садальского приструнили за пиар на смерти Доренко
Поводом для возмущения Стаса Садальского стал материал телеканала "Звезда": журналисты опубликовали комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году, по поводу смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 13:28
Общество
Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже
Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.
Обновлено в 17:27
Политика
Ирландия запретила въезд пастору-гомофобу
Организацию «Верное слово», к которой принадлежит пастор, считают гомофобной и антисемитской.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Летевший в Самару Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
МЧС: В Тольятти башенный кран может упасть на многоквартирный дом
По предварительной информации, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельсы, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.
Обновлено в 16:05
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» станет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
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Общество
В ООН представили плавучие города, которым не страшны глобальное потепление и цунами
Проект плавучего города недавно был представлен в ООН.
Обновлено в 10:04
Игры
Тираж Red Dead Redemption 2 превысил 24 млн копий, а Grand Theft Auto V — 110 млн копий
Take-Two представила свежий финансовый отчёт по итогам прошедшего финансового года, в рамках которого состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Как оказалось, за последний квартал издатель отгрузил лишь один миллион копий проекта, текущий тираж которого теперь составляет 24 млн копий.
Обновлено в 18:02
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье
32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
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Экономика
Правительство расширило список товаров для маркировки
Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.
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Экономика
Брошенные в аэропортах самолеты «Трансаэро» ушли с молотка
Конструкции двух самолетов Boeing-737 без двигателей, принадлежавшие авиакомпании «Трансаэро», ушли с молотка.
Обновлено в 08:52
Путешествия
Названы неожиданные вещи, которые нельзя брать с собой в самолет
В число неожиданных вещей, которые нельзя брать в самолет, вошли замороженное грудное молоко и водяные пистолеты, сообщает The Sun.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Раздавленный критикой Яббаров покинул шоу «Дом-2»
Илья Яббаров покинул телестройку. Звезда шоу "Дом-2" ситуацию комментировать отказывается.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00