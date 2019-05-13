Политика

Китай объявил ответные меры в торговой войне с СШАВедомости 16:33

С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США. Об этом в понедельник объявил комитет по таможенным тарифам госсовета КНР. В конце прошлой недели страны провели переговоры, которые закончились безрезультатно.
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