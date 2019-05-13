Политика
Китай объявил ответные меры в торговой войне с СШАВедомости 16:33
В конце прошлой недели страны провели переговоры, которые закончились безрезультатно. В итоге США объявили о повышении с 10 до 25% пошлин на китайские товары на $200 млрд. А президент США Дональд Трамп позже потребовал ввести пошлины еще на $300 млрд.
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Единственная содержательная идея отечественной элиты – капитуляция перед Западом
Независимая газетавчера в 10:03
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
Происшествия
Взлетно-посадочную полосу аэропорта затопило в Зырянке
Обновлено в 19:51
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 21:37
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ
В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.
Обновлено в 15:07
Музыка
Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»
14 мая в Тель-Авиве стартует 64-й ежегодный международный вокальный конкурс «Евровидение», который продлится до 18 мая.
Обновлено в 11:13
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 06:20
Общество
В России усложнят процедуру развода
Депутат считает, что такая тенденция сложилась в том числе и из-за того, что в России существует простая процедура развода.
Обновлено в 05:27
Наука
Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным
Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.
Обновлено в 16:53
Игры
Netflix приедет на Е3 2019, чтобы поделиться новостями об играх
Сервисный кинотеатр Netflix объявил о приезде на Е3 2019, где он не только представит игр по своей собственности, но и на «Колизее» выставки проведёт целую панель под названием «Воплощение ваших любимых сериалов в жизнь: превращение Netflix Originals в видеоигры».
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Названа дата запуска четвертого спутника военной связи «Благовест»
Источник в Роскосмосе сообщил, что запуск четвертого спутника военной связи "Благовест" намечен на середину июля 2019 года.
Обновлено в 19:38
Гаджеты
Новый Apple iPod 2001 года продают на eBay за 20 тыс. долларов
Новый Apple iPod 2001 года продают на eBay за 20 тыс. долларов. В идеальном состоянии плеер оценили, как 50 таких плееров в 2001 году.
Обновлено в 14:48
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено в 20:25
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Энергетика
Венгрия возобновила прием российской нефти по трубопроводу «Дружба»
Венгерская компания MOL в тестовом режиме возобновила прием российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 07:25
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Происшествия
На Аляске потерпели крушение два самолета
Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.
Обновлено в 20:41
Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I квартале
Добыча углеводородов компанией "Роснефть" в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Авто
В преддверии 1 июля продавцы СБТКС резко взвинтили цены
Продавцы свидетельств о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС) на 100% повысили цены на свои бумаги.
Обновлено в 21:13
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Наука
Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает
Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено 11 мая в 04:00
Политика
Киев заявил о просьбе экс-бизнесмена из Москвы предоставить ему убежище
На Украине задержанные, по их словам, хотели получить политическое убежище.
Обновлено в 18:13