Политика
Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из СШАИзвестия 08:49
С 10 мая Вашингтон увеличил с 10 до 25% пошлины на китайские товары на сумму около $200 млрд. Позже президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Глава американского государства отметил, что торговые переговоры продолжаются.
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Авто
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В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
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Происшествия
Организатор теракта получил пожизненный срок в Турции
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Общество
В Сицилии продали все дома за 1 евро
Предложения приобрести заброшенные дома в небольших провинциальных городах Италии за символическую цену появлялись и раньше.
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Экономика
«Автодор» не построил в 2018 году половину запланированных дорог
Госкомпания «Российские автомобильные автодороги» (Автодор) не завершила работы по строительству и реконструкции 317,7 км дорог, что составляет 54,9% от планового показателя 2018 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Обновлено в 08:56
ЖКХ
В Петербурге завершился отопительный сезон
Отопительный период завершился в Петербурге 13 мая на три дня позже отопительного сезона 2017-2018 годов.
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Армия и оружие
Истребитель Су-57 получит управляемую «умную бомбу» КАБ-250
Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 оснастят управляемой бомбой КАБ-250.
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Армия и оружие
В ДНР рассказали о потерях ВСУ при обстреле Саханки
По данным народной милиции ДНР, минувшей ночью пять бригад ВСУ обстреляли территорию ДНР.
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Культура
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12 мая на YouTube-канале Animation Decks появилось видео, создатели которого «провели» шоу «Поле чудес» в сеттинге популярного у любителей видеоигр файтинга Mortal Kombat.
Обновлено в 06:45
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Российский авторынок в апреле показал падение
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Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев".
Обновлено в 08:26
Экономика
В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия
Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова
С острова балерина улетела в одиночестве, без своего возлюбленного.
Обновлено в 08:12
Происшествия
СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке
Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.
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Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Здоровье
Московские психиатры проведут тренинги для подверженных паническим атакам горожан
Московские психиатры запускают бесплатные тренинги для всех, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика
Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию
Обновлено в 08:46
Политика
Стало известно, когда Рада назначит дату инаугурации Зеленского
Спикер украинского парламента рассказал, что Рада планирует назначить дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на текущей пленарной неделе, которая пройдет 14-17 мая.
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Общество
Собянин отметил схожесть Москвы и Токио
Проблемы Москвы и Токио достаточно схожи, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на заседании совета губернаторов России и Японии 13 мая.
Обновлено в 07:30
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
В Севастополе отмечают День Черноморского флота России
В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено вчера в 15:27
Здоровье
Минздрав Иркутской области: смерть Златы Колосковой была неизбежна
Спасти двухлетнюю Злату Колоскову могла бы только трансплантация сердца и лёгких. Об этом сегодня заявил региональный минздрав.
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Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46