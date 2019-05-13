Экономика
Китай обвалил американские биржиLenta.ru 19:24
1. Китай нанес ответный удар в торговой войне и обвалил биржи США США и Китай около года вели длительные и мучительные торговые переговоры, которые на текущий момент закончились ничем — президент США Дональд Трамп постановил продолжить эскалацию торгового конфликта со второй экономикой мира и ввел пошлины на товары из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов.
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Вылет SSJ 100 из Новосибирска задержали на восемь часов
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Футбол
Вернувшийся в Бундеслигу «Кельн» назвал имя нового главного тренера
"Кельн", гарантировавший себе выход в Бундеслигу, объявил имя нового наставника команды.
Обновлено в 18:51
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
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«Ливерпуль» за сезон получил больше призовых, чем «Манчестер Сити»
Напомним, что "Манчестер Сити" стал чемпионом с отрывом в одно очко от "Ливерпуля". Развязка сумасшедшего сезона АПЛ и проблемы "Монако".
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Происшествия
Fox: два гидросамолета потерпели крушение на Аляске
По меньшей мере шесть человек числятся пропавшими без вести в результате крушения двух гидросамолетов на юге штата Аляска.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие
РФ и США исчерпали возможности сокращения ядерного оружия
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков в понедельник, 13 мая, сообщил, что Москва и Вашингтон в рамках двусторонних отношений исчерпали варианты сокращения объемов ядерного вооружения.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Хоккей
Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель»
Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.
Обновлено в 17:25
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
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В 2018 году 38 млн россиян прошли тест на ВИЧ
В прошлом году более четверти населения РФ – 38 миллионов россиян – сдали анализы на наличие вируса иммунодефицита.
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Общество
Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
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Гаджеты
Раскрыты возможности iPhone нового поколения
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Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено в 20:25
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Владелец прав на «Голос» опроверг обращение семьи Алсу из-за проверки
Telegram-канал Baza ранее сообщил, что Абрамов попросил Talpa засекретить итоги проверки российской версии шоу.
Обновлено в 12:01
Политика
Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА
Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.
Обновлено в 18:51
Экономика
Объем госзакупок в I квартале 2019 года снизился на 8,4%
Планируемый объем закупок на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов составляет 8,3 трлн руб. Напомним, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил обсудить вопрос об ужесточении требований к контрактным госзакупкам.
Обновлено в 13:10
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%
Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.
Обновлено в 07:37
Технологии
Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры
Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.
Обновлено в 05:03
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Общество
Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»
Обновлено в 20:11