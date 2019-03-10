Экономика
Китай обнародовал планы по расширению внешней торговлиREGNUM вчера в 16:27
Отмечено, что несмотря на сложную ситуацию, связанную с попытками внедрения односторонних подходов и обострением торговых отношений КНР с США, масштаб внешней торговли в 2018 году удалось расширить. О ряде мер по углублению этой тенденции и в нынешнем 2019 году объявлено на пресс-конференции.
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