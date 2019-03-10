Экономика

Китай обнародовал планы по расширению внешней торговлиREGNUM вчера в 16:27

Отмечено, что несмотря на сложную ситуацию, связанную с попытками внедрения односторонних подходов и обострением торговых отношений КНР с США, масштаб внешней торговли в 2018 году удалось расширить. О ряде мер по углублению этой тенденции и в нынешнем 2019 году объявлено на пресс-конференции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Власти Пекина заявили о «расширении внешнеторговой деятельности»

HotGeo07:25

Китай обнародовал планы по расширению внешней торговли

REGNUMвчера в 16:27

Китай рассказал о успешной экономической экспансии

Красная весна04:53

Китай расширит свою внешнюю торговлю

Журналистская правда04:52

Власти Китая рассказали о планах по расширению внешней торговли

iReactorвчера в 22:11

Власти Китая раскрыли стратегию своей внешней торговли

Экономика сегодня05:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Происшествия

Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение

Обновлено в 04:33
Политика

Митинг против «изоляции рунета» проходит в Москве

В Москве на площади Сахарова проходит согласованный митинг против «изоляции рунета».
Обновлено в 07:33
Происшествия

Здание школы частично обрушилось в Чувашии

Инцидент произошел в селе Большие Чаки по улице Школьная, дом 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В центре Стокгольма взорвался автобус

В воскресенье в центре Стокгольма взорвался автобус. Машина охвачена пламенем, над местом ЧП поднимается столб черного дыма.
Обновлено в 06:59
Кино

Умер актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара»

Российские зрители запомнили Аллана по роли главы семейства Кэпвеллов — Сиси в "Санта-Барбаре".
Обновлено в 07:44
Культура

Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

Обновлено вчера в 09:41
Спорт

Украинское СМИ обвинило Логинова в краже медали у Пидручного

Российского биатлониста Александра Логинова обвинили в краже медли, сообщает Sport.ua.
Обновлено в 07:49
Политика

Президент Латвии призвал Европу к единству против России

Президент Латвии Раймондс Вейонис обвинил Москву в попытке влиять на Прибалтику через русское население.
Обновлено в 02:30
Политика

Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США

Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Попытка кита проглотить дайвера попала на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал добычей кита.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Рязани мать выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер

Обновлено в 05:55
Единоборства

Бивол и Ковалев могут провести бой в конце лета

Российские боксеры Дмитрий Бивол, являющийся чемпионом WBA, и Сергей Ковалев, который является обладателем пояса WBO, могут провести бой в конце лета, сообщил 10 марта менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов.
Обновлено в 07:33
Культура

Названы самые богатые актеры России

Обновлено в 05:39
Армия и оружие

«Грозное оружие»: National Interest оценил ракету «Циркон»

Обновлено в 06:16
Происшествия

В Москве погибла поэтесса Лола Льдова

Обновлено в 06:35
Происшествия

В Петербурге из-за сильного ветра упал рекламный щит

Два человека пострадали в субботу при падении рекламного щита из-за сильного ветра в Выборгском районе Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 07:48
Происшествия

В столкновениях с радикалами в Черкассах пострадали 22 полицейских

22 полицейских получили травмы в ходе столкновений с радикалами в украинских Черкассах.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Спецслужбы США могут стоять за налетом на посольство КНДР в Мадриде

Нападение на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля могло быть спланировано спецслужбами США, сообщает 10 марта испанское издание El Confidencial.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве украли более 4 млн рублей

Обновлено в 03:35
Спорт

Владимир Драчев — о публикациях спортсменов в соцсетях: «Надеюсь, ребята будут руководствоваться здравым смыслом»

Надеюсь, что ребята будут руководствоваться в этом отношении собственным здравым смыслом, — сказал Драчев.
Обновлено в 07:31
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 12:02
ЖКХ

Снегоуборочные компании в Екатеринбурге отказываются убирать снег

Обновлено в 06:42
Общество

В школе ученики устроили акцию «Без баб» в честь 8 марта

Обновлено в 07:29
Общество

Проект «Планетоград» у Пулковской обсерватории сократили почти в 5 раз

Обновлено в 07:12
Футбол

Зидан встретился с руководством «Ювентуса»

Зидан не виделся лично с президентом Андреа Аньелли, но разговаривал о своем будущем в клубе с несколькими представителями руководства "Ювентуса".
Обновлено в 06:55
Политика

Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью

По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

Илон Маск пошутил русским мемом

Обновлено в 05:55
Происшествия

В Армавире в ДТП погибла пациентка скорой

Пациентка "скорой помощи" погибла и четыре человека, в том числе трое медиков, получили ранения в результате ДТП, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:52
Политика

МИД ФРГ призвал Китай присоединиться к переговорам по вооружениям

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Китай сесть за стол переговоров над вооружениями.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Глава минздрава Туниса уволился после гибели 11 младенцев

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку после гибели 11 новорожденных детей в центре акушерства и неонатологии.
Обновлено в 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное