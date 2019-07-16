с чего всё началось

Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.

Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию

Политика Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.

Наука Ученые нашли способ защитить мозг от возрастных изменений Эксперты из Американской академии неврологии посоветовали, как минимизировать последствия возрастных изменений для мозга.

Хоккей Пол Щехура стал игроком «Торпедо» Нападающий Пол Щехура будет играть за «Торпедо», информирует официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги.

Политика Кремль отреагировал на данные о подготовке фейков о Путине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о готовящейся западными спецслужбами масштабной кампании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к главе государства Владимиру Путину.

ЖКХ Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Футбол Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.

Политика МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.

Армия и оружие Репетиция главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге Как пишет издание "Невские новости", морская авиация провела репетицию главного военно-морского парада, который пройдет в городе уже 28 июля.

Футбол Жена Глушакова заявила, что выиграла апелляцию по детям Бывшая супруга полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарья заявила, что судебное разбирательство по поводу прав на опеку совместных с футболистом детей уже завершилось, остались лишь вопросы относительно раздела имущества.

Происшествия Четверых полицейских уволили после «дела Голунова» Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.

Общество В ЕСПЧ направлена первая жалоба на реновацию в Москве Житель Москвы Александр Эйсман подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за включения в программу реновации дома, где находится его квартира.

Армия и оружие Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Спорт Фигуристка Туктамышева пропустит Олимпиаду в Токио Фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на Олимпийских играх 2022 года. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Твиттере.

Общество В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Происшествия Самолет упал на жилой дом в Чечне Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.

Общество Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение Частичное лунное затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Происшествия ЕСПЧ получил около 100 жалоб россиянок на домашнее насилие Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил от россиянок около 100 жалоб на домашнее насилие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на избранного от России судью ЕСПЧ Дмитрия Дедова.

Интернет Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Происшествия Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Происшествия Интернет-свидание с девушкой обошлось петербуржцу в 400 тысяч рублей Петербуржец рассказал, что в этом месте у него было назначено свидание с девушкой, с которой он общался в социальной сети.