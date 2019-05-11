Китай не боится экономического спада из-за торговых противоречий с СШАПолитика Сегодня вчера в 22:23

Лю Хэ добавил, что Китай не боится угрозы экономического спада из-за нарастающих трений и сохраняет оптимизм. Он отметил, что в прошлом году экономика «несколько пошла на спад», но в настоящее время вновь начался период роста.

Китай не боится экономического спада из-за торговых противоречий с США

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