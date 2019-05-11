Политика
Китай не боится экономического спада из-за торговых противоречий с СШАNewInform вчера в 22:23
После очередного раунда переговоров с США по вопросам торговых противоречий Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил журналистам, что китайская экономика сможет сохранить свое устойчивое развитие.
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Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье
Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100
Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Футбол
«Ростов-Дон» вышел в финал женской гандбольной Лиги чемпионов
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в блокировке экономических зон в Черном море
Замминистра обороны Украины Анатолий Петренко заявил, что российские корабли под видом учений постоянно блокируют акватории на Черном и Азовском морях.
Обновлено в 12:28
Происшествия
«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов на Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко
Молодой и спортивный Владимир Зеленский одержал над «мнимым алкоголиком» Петром Порошенко победу с разгромным счетом в пиар-войне, заявила телеведущая Тина Канделаки.
Обновлено в 07:39
Политика
Рахмон допросил сотрудника таможни и уличил его во лжи
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой допросил сотрудника таможенной службы Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи.
Обновлено в 02:14
Общество
Новые субсидии на квартплату могут появиться в России
Люди, проживающие в одной квартире, могут получить возможность обратиться за субсидией от государства, даже не подтверждая своё родство.
Обновлено в 11:30
Происшествия
На Бухарестской улице произошла массовая авария, есть пострадавшие
Во второй половине дня субботы, 11 мая, на Бухарестской улице произошла дорожная авария с участием общественного транспорта.
Обновлено в 12:35
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Футбол
«МЮ» отказался от де Лигта из-за склонности к полноте
Как утверждает Mirror, английский клуб активно интересовался футболистом и был близок к его приобретению в рамках летнего трансферного окна, но скаут «Красных дьяволов» Марсель Бут порекомендовал не делать ставку на де Лигта, так как он склонен к полноте, как и его отец.
Обновлено в 04:33
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО
Обновлено в 13:01
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Хоккей
Владимир Путин свалился на ковер, играя в хоккей
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Космос
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено вчера в 01:40
Наука
Сыр помогает предотвратить возникновение диабета
Обновлено в 02:37
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено в 06:01
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной нефти из России
Белоруссия назовет сумму ущерба от поступления загрязненной российской нефти по трубопроводу "Дружба" после ревизии нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Александр Лукашенко.
Обновлено в 13:11
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Полигон Чауда в Крыму готовят для соревнований «Авиадартс»
Специалисты полигонной службы ВКС РФ подготовили для всероссийских соревнований «Авиадартс» на полигоне Чауда в Крыму более 70 новых наземных целей 12 типов.
Обновлено в 13:27
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Космос
Астрономы обнаружили чужеродную звезду, застрявшую в Млечном Пути
Ученые обнаружили, что именно эта звезда, известная как J1124+4535, имеет химический состав, который отличается от состава других звезд всех других звезд нашей галактики.
Обновлено в 11:26
Футбол
«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ
Сегодня в Красноярске состоялся матч 28-го тура чемпионата России по футболу. Красноярский «Енисей» принимал на своем поле «Краснодар».
Обновлено в 09:24
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15