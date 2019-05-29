Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войнеЕжедневные Новости Владивостока 13:39

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
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Российский оптимизм - бессмысленный и беспощадный

Finam.Ru14:00

Новое оружие в торговой войне Китая и США: Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в Штаты

BFM.ru13:45

СМИ: Китай нашел действенное оружие для торговой войны с США

БИЗНЕС Online05:59

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Lenta.ru07:28

Китай решил оставить США без редкоземельных металлов. Чем это грозит?

РБК05:40

Китай может ответить на давление Вашингтона ограничением экспорта в США редкоземельных металлов

Финмаркет04:22

Китай готов использовать экспорт редкоземельных металлов для давления на США -- СМИ

Financial One03:49
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Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Наука

Назван смертельно опасный для сердца продукт

Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Футбол

Жиру и Педро вывели «Челси» вперед в финале ЛЕ

Французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру забил первый гол в финале розыгрыша Лиги Европы сезона-2018/19, а затем преимущество «аристократов» удвоил Педро.
Обновлено в 16:20
Общество

Мединский предложил приватизировать здания-памятники для реставрации

Министр культуры Владимир Мединский заявил о необходимости «сделать все», чтобы культурные памятники, «которые находятся в бесхозном состоянии», были приватизированы.
Обновлено в 15:41
Футбол

«Зенит» и «Спартак» поспорят за хавбека «Фенербахче»

Представители «Зенита» и «Спартака» в скором времени намерены провести встречу с руководством «Фенербахче», чтобы обсудить возможность трансфера хавбека команды Михе Зайца.
Обновлено в 15:48
Здоровье

В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Газманов рассказал об операции в Германии

Олег Газманов перенес операцию в Израиле.
Обновлено в 16:32
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 17:17
Здоровье

В Рособрнадзоре призвали не отправлять на ЕГЭ детей с недомоганиями

Рособрнадзор выразил соболезнования семье и близким девушки с врожденным пороком сердца, погибшей во время ЕГЭ в Чебоксарах, и призвал родителей убедить своих детей сдать экзамены в другой день, если выпускники чувствуют себя плохо накануне испытания.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Бизнесмен заплатил за свидание с актрисой «Мажора» 1 миллион рублей

Свидание с длинноногой брюнеткой обошлось бизнесмену в 15 тысяч долларов (1 млн рублей).
Обновлено в 15:34
Технологии

В Москве представили первый российский квантовый телефон

Обновлено в 02:00
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Политика

Бориса Джонсона вызвали в суд из-за его высказываний о Brexit

Бывшего главу британского МИД и кандидата на пост премьера Бориса Джонсона вызовут на предварительные слушания в суд из-за его высказываний о сумме отчислений Великобритании в ЕС в период кампании за выход страны из союза, сообщает в среду Sky News.
Обновлено в 07:59
Кино

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса

Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
Обновлено в 05:00
Политика

Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой

Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Гаджеты

Microsoft намекнула на новую Windows с «невидимыми» обновлениями

Вице-президент Microsoft по продажам потребительских товаров и устройств Ник Паркер поделился видением своей компании на будущее операционных систем.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В массовой аварии на проспекте Народного Ополчения погиб водитель

Днём в среду, 29 мая, на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Обновлено в 12:40
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Финансы

Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям

В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено в 17:41
Хоккей

Райан О’Райлли: «„Сент-Луис“ найдет ответ и сравняет счет в серии»

Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли высказался перед вторым матчем серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (0-1).
Обновлено в 16:20
Космос

Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Посол РФ обвинил власти Косово в удерживании россиянина после избиения

Частично признанное Косово не дает российскому сотруднику Миссии ООН по этому региону Михаилу Краснощекову воспользоваться медицинскими услугами в Белграде после получения телесных травм.
Обновлено в 13:27
Общество

Тимати разработал коллекцию одежды для «Армии России»

Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») Министерства обороны и бренд российского рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари.
Обновлено вчера в 02:28
Кино

Умер звезда фильма «Крестный отец»

Обновлено в 18:10
Политика

Бутину перевели в тюрьму во Флориде

Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, сообщил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум

Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.
Обновлено в 07:39
Транспорт

Из-за постороннего предмета на путях произошел сбой в московском метро

Обновлено в 16:14
Как работают Яндекс.Новости?
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