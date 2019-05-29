Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войнеЕжедневные Новости Владивостока вчера в 13:39
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
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Китай готов использовать экспорт редкоземельных металлов для давления на США -- СМИ
Financial Oneвчера в 03:49
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:37, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской области
Два человека погибли в лобовом ДТП двух иномарок на трассе в Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Самолет A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 03:26
Транспорт
Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города
Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:06
Здоровье
Маркировку «Светофор» распространят на алкоголь и продукты
В Роспотребнадзоре заявили, что использование цветовой маркировки «Светофор» расширят для безалкогольных напитков и продуктов.
Обновлено в 03:00
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Общество
WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы
WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Марьяна Ро обломала секс Владу Соколовскому
Обновлено в 03:25
Финансы
Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям
Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
Обновлено в 02:29
Политика
В Израиле впервые назначены повторные парламентские выборы
Парламент Израиля утвердил закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Кассир похитила более 20 миллионов из банка в Башкирии и скрылась
Обновлено 28 мая в 07:44
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу Рекордов России по фитнесу
Надо сказать, что ожидания звезды осуществились, и ее шпагат занесен в Книгу Рекордов России по фитнесу.
Обновлено в 03:18
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах
Обновлено в 01:27
Экономика
Силуанов дал прогноз по росту ВВП России
Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Здоровье
Какой завтрак может продлить жизнь, рассказали эксперты
Британские эксперты рассказали, что продлить жизнь поможет завтрак из яиц и макарон из цельной пшеницы.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Алексей Текслер высказался о развитии медицины в Челябинской области
О развитии медицины на Южном Урале высказался руководитель Челябинской области Алексей Текслер.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Будапеште затонуло судно с туристами
Обновлено в 02:20
Политика
Рябков посетит Иран для обсуждения ядерной сделки
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков совершит визит в Иран 29 мая для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено 28 мая в 06:28
Общество
Необходимый для прибавки к зарплате навык назвали эксперты
Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 02:52
Кино
Вышел первый трейлер «Щегла» по роману Донны Тарт
В основу ленты лег одноименный роман писательницы Донны Тарт, которая в 2014 году получила за него Пулитцеровскую премию.
Обновлено в 02:18
Политика
Латвийский депутат напомнил, как новый президент поступил с русскими
Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
Почему Шварценеггер раскритиковал Volkswagen?
На саммите по климату в Вене бывший губернатор Калифорнии выступил с резкой критикой концерна VW из-за скандала с выхлопными газами.В своем выступлении Шварценеггер всерьез предупредил мировую общественность, что грядет климатическая катастрофа и следует переосмыслить роль человечества на планете.
Обновлено в 02:22
Игры
В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania
Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна в следующий вторник, 4 июня.
Обновлено вчера в 11:35