Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войнеЕжедневные Новости Владивостока вчера в 13:39

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.

Происшествия Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской области Два человека погибли в лобовом ДТП двух иномарок на трассе в Новосибирской области.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Транспорт Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).

Шоу-бизнес Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.

Здоровье Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».

Здоровье Маркировку «Светофор» распространят на алкоголь и продукты В Роспотребнадзоре заявили, что использование цветовой маркировки «Светофор» расширят для безалкогольных напитков и продуктов.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Общество WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Финансы Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.

Политика В Израиле впервые назначены повторные парламентские выборы Парламент Израиля утвердил закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы.

Шоу-бизнес Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу Рекордов России по фитнесу Надо сказать, что ожидания звезды осуществились, и ее шпагат занесен в Книгу Рекордов России по фитнесу.

Экономика Силуанов дал прогноз по росту ВВП России Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Какой завтрак может продлить жизнь, рассказали эксперты Британские эксперты рассказали, что продлить жизнь поможет завтрак из яиц и макарон из цельной пшеницы.

Общество Алексей Текслер высказался о развитии медицины в Челябинской области О развитии медицины на Южном Урале высказался руководитель Челябинской области Алексей Текслер.

Политика Рябков посетит Иран для обсуждения ядерной сделки Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков совершит визит в Иран 29 мая для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Общество Необходимый для прибавки к зарплате навык назвали эксперты Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.

Кино Вышел первый трейлер «Щегла» по роману Донны Тарт В основу ленты лег одноименный роман писательницы Донны Тарт, которая в 2014 году получила за него Пулитцеровскую премию.

Политика Латвийский депутат напомнил, как новый президент поступил с русскими Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.

Авто Почему Шварценеггер раскритиковал Volkswagen? На саммите по климату в Вене бывший губернатор Калифорнии выступил с резкой критикой концерна VW из-за скандала с выхлопными газами.В своем выступлении Шварценеггер всерьез предупредил мировую общественность, что грядет климатическая катастрофа и следует переосмыслить роль человечества на планете.