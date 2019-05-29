Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войнеЕжедневные Новости Владивостока вчера в 13:39

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
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США и Китай остаются главными ньюсмейкерами

Finam.Ru02:50

Китай решил оставить США без редкоземельных металлов. Чем это грозит?

РБКвчера в 05:40

Новое оружие в торговой войне Китая и США: Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в Штаты

BFM.ruвчера в 13:45

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Lenta.ruвчера в 07:28

СМИ: Китай нашел действенное оружие для торговой войны с США

БИЗНЕС Onlineвчера в 05:59

Спорить с Китаем? США оставят без редкоземельных металлов

REGNUMвчера в 22:12

Китай готов использовать экспорт редкоземельных металлов для давления на США -- СМИ

Financial Oneвчера в 03:49
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:37, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской области

Два человека погибли в лобовом ДТП двух иномарок на трассе в Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

Самолет A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 03:26
Транспорт

Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города

Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Здоровье

Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:06
Здоровье

Маркировку «Светофор» распространят на алкоголь и продукты

В Роспотребнадзоре заявили, что использование цветовой маркировки «Светофор» расширят для безалкогольных напитков и продуктов.
Обновлено в 03:00
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Общество

WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес

Марьяна Ро обломала секс Владу Соколовскому

Обновлено в 03:25
Финансы

Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Обновлено в 02:29
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Политика

В Израиле впервые назначены повторные парламентские выборы

Парламент Израиля утвердил закон о самороспуске и назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Кассир похитила более 20 миллионов из банка в Башкирии и скрылась

Обновлено 28 мая в 07:44
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу Рекордов России по фитнесу

Надо сказать, что ожидания звезды осуществились, и ее шпагат занесен в Книгу Рекордов России по фитнесу.
Обновлено в 03:18
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах

Обновлено в 01:27
Экономика

Силуанов дал прогноз по росту ВВП России

Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Здоровье

Какой завтрак может продлить жизнь, рассказали эксперты

Британские эксперты рассказали, что продлить жизнь поможет завтрак из яиц и макарон из цельной пшеницы.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Алексей Текслер высказался о развитии медицины в Челябинской области

О развитии медицины на Южном Урале высказался руководитель Челябинской области Алексей Текслер.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Будапеште затонуло судно с туристами

Обновлено в 02:20
Политика

Рябков посетит Иран для обсуждения ядерной сделки

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков совершит визит в Иран 29 мая для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено 28 мая в 06:28
Общество

Необходимый для прибавки к зарплате навык назвали эксперты

Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 02:52
Кино

Вышел первый трейлер «Щегла» по роману Донны Тарт

В основу ленты лег одноименный роман писательницы Донны Тарт, которая в 2014 году получила за него Пулитцеровскую премию.
Обновлено в 02:18
Политика

Латвийский депутат напомнил, как новый президент поступил с русскими

Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.
Обновлено вчера в 23:01
Авто

Почему Шварценеггер раскритиковал Volkswagen?

На саммите по климату в Вене бывший губернатор Калифорнии выступил с резкой критикой концерна VW из-за скандала с выхлопными газами.В своем выступлении Шварценеггер всерьез предупредил мировую общественность, что грядет климатическая катастрофа и следует переосмыслить роль человечества на планете.
Обновлено в 02:22
Игры

В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania

Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна в следующий вторник, 4 июня.
Обновлено вчера в 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
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