Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с СШАLenta.ru 07:28
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая. Китайская сторона при этом отметила, что выступает за то, чтобы избегать торговых столкновений, которые могут навредить интересам широкого круга лиц.
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Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Игры
«Императорский флот» прибыл в War Thunder
Компания Gaijin Entertainment выпустила очередное масштабное обновление для своего военного боевика War Thunder.
Обновлено в 13:14
Экономика
«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Жена Стаса Костюшкина перенесла замершую беременность
После случившегося Юлия еще долго не могла забеременеть, но в конце концов их с мужем мечта осуществилась – у них родился сын Мирон.
Обновлено в 09:45
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье
Минздрав РФ будет считать сколько россияне пьют в отпуске самогона
Как пишут "Известия", Минздрав РФ поменяет методику подсчета потребления алкоголя в стране на душу населения.
Обновлено в 20:07
Наука
Назван смертельно опасный для сердца продукт
Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Финансы
Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5% - ОНФ
Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:20
Происшествия
В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки
Пожар охватил несколько хозяйственных построек в поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области.
Обновлено в 17:34
Политика
Король Нидерландов пригласил Трампа посетить страну
Король Нидерландов Виллем-Александер направил приглашение президенту США Дональду Трампу нанести визит в страну.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей
Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено в 18:16
Общество
В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Общество
Прокуратура Магадана взыскала со Сбербанка 290 тысяч рублей в пользу граждан
Как сообщает сайт ведомства, прокуратура Магадана провела проверку по обращениям граждан о соблюдении законодательства об исполнительном производстве.
Обновлено в 21:08
Наука
В России созданы самостоятельно меняющие цены на товар ценники
Для определения наиболее подходящей цены, новое устройство учитывает множество факторов, влияющих на ценообразование: начиная от спроса на товар, и заканчивая его остатками на складе.
Обновлено в 10:08
Здоровье
В Пензе приостановлена «итальянская забастовка» сотрудников «скорой»
Как рассказал Павел Кузнецов корреспонденту РИА «ПензаСМИ», решение о приостановке было принято в связи с тем, что участники акции, которая получила широкий резонанс не только в регионе, но и по России в целом, смогли предварительно добиться нужного результата.
Обновлено в 10:39
Гаджеты
Intel показала необычный прототип двухэкранного игрового ноутбука
Intel в рамках проходящей выставки Computex 2019 показала некоторым журналистам любопытные концепты, в числе которых игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами.
Обновлено в 04:20
Наука
Новые нейроны образуются даже у пациентов с болезнью Альцгеймера
Сотрудники учебного заведения в Чикаго провели исследования, обнаружив, что у пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдается формирование новых нейронов, хоть и с заниженной скоростью.
Обновлено 27 мая в 03:08
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Экономика
США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги
США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Энергетика
Силуанов: государство не собирается платить за «косяки» «Транснефти»
Вице-премьер Дмитрий Козак, в свою очередь заявил, что компенсацией ущерба из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» будет заниматься «Транснефть».
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Мурманской области украли крупный мост через реку
В Мурманской области исчез мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова, сообщает "РГ".
Обновлено в 10:11
Космос
NASA показало место посадки уникального «Марсохода-2020»
Агентство NASA опубликовало на своем сайте снимок кратера Джезеро на Марсе, куда в 2020 году должен сесть новый, самый технологичный корабль космической миссии.
Обновлено в 07:10
Теннис
Плишкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Кино
Как фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» связали с «Мстителями»
Обновлено в 02:45