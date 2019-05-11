Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с СШАLenta.ru 07:28
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая. Китайская сторона при этом отметила, что выступает за то, чтобы избегать торговых столкновений, которые могут навредить интересам широкого круга лиц.
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Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Интернет
Смартфоны Apple рассылают данные пользователя тысячам компаний
Компания Disconnect занимается защитой данных пользователей и имеет собственное приложение, которое тестирует активность смартфона и установленных на него приложений.
Обновлено в 09:48
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»
В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено в 22:21
Общество
В Красноярске негативно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией
Во время опроса выяснилось, что 83% респондентов уверены в существовании сфер, где сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией встречаются чаще: шоу-бизнес, бьюти- и фэшн-индустрия, а также дизайн, искусство и культура, PR и реклама, СМИ, сфера развлечений.
Обновлено в 21:49
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Финансы
Сбережения имеют 46% россиян и чаще хранят их в рублях - «Ромир»
Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:25
Происшествия
На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист
В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Кино
Умер актер из криминальной саги «Крестный отец»
Обновлено в 21:41
Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Кнессет (парламент Израиля) одобрил в первом чтении законопроект о самороспуске и проведении повторных выборов в течение ближайших месяцев, сообщает The Times of Israel.
Обновлено 27 мая в 14:10
Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено в 17:06
Здоровье
Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения
Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Экономика
Реальные доходы россиян продолжат падение
Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено в 05:22
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Футбол
Азар объявил о решении покинуть «Челси»
Полузащитник «Челси» Эден Азар после победного матча против «Арсенала» в финале Лиги Европы объявил о своем решении покинуть клуб.
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Будапеште затонул пассажирский прогулочный катер
В Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира.
Обновлено в 17:13
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Игры
Создатели Pokemon Go запустят игру, в которой нужно спать
Обновлено в 14:33
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Кино
В Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Чёрной вдове
На западном побережье Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Наташе Романовой/Чёрной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 13:02
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Наука
Нестабильный робот научился ездить во все стороны
Обновлено в 02:32
Политика
Чайка указал на серьезные проблемы в российской авиации
Как сообщил на заседании Госдумы генпрокурор РФ Юрий Чайка, наиболее острые из этих проблем обозначила катастрофа самолета SSJ 100 в Шереметьево.
Обновлено в 06:27
Политика
Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал политика есть шаурму, чтобы стать ближе к народу, сообщают "Известия".
Обновлено в 13:13
Политика
Глава Колымы сделал несколько назначений в правительстве
Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел кадровые перестановки в правительстве региона и назначил врио вице-губернатора, первого зампреда и министра строительства, ЖКХ и энергетики.
Обновлено в 22:55
Здоровье
Минздрав: около 16% смертей в России связаны с потреблением табака
По расчетам специалистов Минздрава России, около 16% смертей в Российской Федерации связаны с потреблением табака.
Обновлено в 22:10