Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с СШАLenta.ru 07:28

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая. Китайская сторона при этом отметила, что выступает за то, чтобы избегать торговых столкновений, которые могут навредить интересам широкого круга лиц.
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Спорить с Китаем? США оставят без редкоземельных металлов

REGNUM22:12

СМИ: Китай нашел действенное оружие для торговой войны с США

БИЗНЕС Online05:59

Дефицитный ресурс минует США: Китай нашёл чем ответить на торговую войну Вашингтона

Царьград10:18

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Lenta.ru07:28

Новое оружие в торговой войне Китая и США: Пекин может ограничить экспорт редкоземельных металлов в Штаты

BFM.ru13:45

Китай решил оставить США без редкоземельных металлов. Чем это грозит?

РБК05:40

Китай готов использовать экспорт редкоземельных металлов для давления на США -- СМИ

Financial One03:49
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Интернет

Смартфоны Apple рассылают данные пользователя тысячам компаний

Компания Disconnect занимается защитой данных пользователей и имеет собственное приложение, которое тестирует активность смартфона и установленных на него приложений.
Обновлено в 09:48
Политика

Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой

Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Политика

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено в 22:21
Общество

В Красноярске негативно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией

Во время опроса выяснилось, что 83% респондентов уверены в существовании сфер, где сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией встречаются чаще: шоу-бизнес, бьюти- и фэшн-индустрия, а также дизайн, искусство и культура, PR и реклама, СМИ, сфера развлечений.
Обновлено в 21:49
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Финансы

Сбережения имеют 46% россиян и чаще хранят их в рублях - «Ромир»

Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:25
Происшествия

На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист

В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Кино

Умер актер из криминальной саги «Крестный отец»

Обновлено в 21:41
Политика

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Кнессет (парламент Израиля) одобрил в первом чтении законопроект о самороспуске и проведении повторных выборов в течение ближайших месяцев, сообщает The Times of Israel.
Обновлено 27 мая в 14:10
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено в 17:06
Здоровье

Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения

Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Экономика

Реальные доходы россиян продолжат падение

Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено в 05:22
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Футбол

Азар объявил о решении покинуть «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар после победного матча против «Арсенала» в финале Лиги Европы объявил о своем решении покинуть клуб.
Обновлено в 17:24
Происшествия

В Будапеште затонул пассажирский прогулочный катер

В Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира.
Обновлено в 17:13
Здоровье

Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Игры

Создатели Pokemon Go запустят игру, в которой нужно спать

Обновлено в 14:33
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Кино

В Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Чёрной вдове

На западном побережье Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Наташе Романовой/Чёрной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 13:02
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Наука

Нестабильный робот научился ездить во все стороны

Обновлено в 02:32
Политика

Чайка указал на серьезные проблемы в российской авиации

Как сообщил на заседании Госдумы генпрокурор РФ Юрий Чайка, наиболее острые из этих проблем обозначила катастрофа самолета SSJ 100 в Шереметьево.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено в 08:04
Политика

Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал политика есть шаурму, чтобы стать ближе к народу, сообщают "Известия".
Обновлено в 13:13
Политика

Глава Колымы сделал несколько назначений в правительстве

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел кадровые перестановки в правительстве региона и назначил врио вице-губернатора, первого зампреда и министра строительства, ЖКХ и энергетики.
Обновлено в 22:55
Здоровье

Минздрав: около 16% смертей в России связаны с потреблением табака

По расчетам специалистов Минздрава России, около 16% смертей в Российской Федерации связаны с потреблением табака.
Обновлено в 22:10
Армия и оружие

В Алеппо восстановят крупнейший в городе продовольственный рынок

Обновлено в 22:07
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