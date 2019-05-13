Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товарыDaily Storm вчера в 10:05

Министерство финансов КНР заявило о введении таможенных пошлин на импорт товаров из США. Размер сборов будет варьироваться от 5 до 25 %, а общий объем составит 60 миллиардов долларов. Китай пошел на этот шаг в ответ на повышение ввозных пошлин на китайские товары со стороны США.

Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары

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