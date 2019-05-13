Политика
Китай ответил США торговыми пошлинамиPravda.Ru 11:46
В Пекине приняли решение поднять пошлины на ряд товаров из США. Данная мера введена после повышения пошлин на товары из КНР в Америке. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на правительство КНР, объем китайских пошлин на импорт товаров в соединенные штаты Америки составит порядка 60 миллиардов долларов.
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