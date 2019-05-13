Китай ответил США торговыми пошлинамиPravda.Ru 11:46

В Пекине приняли решение поднять пошлины на ряд товаров из США. Данная мера введена после повышения пошлин на товары из КНР в Америке. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на правительство КНР, объем китайских пошлин на импорт товаров в соединенные штаты Америки составит порядка 60 миллиардов долларов.

Музыка Лазарев хочет провести «Евровидение-2020» в Сочи Российский певец Сергей Лазарев хочет провести международный конкурс "Евровидение-2020" в Сочи.

Происшествия В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.

Авто Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.

Авто Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России Наибольшее снижение рекомендованной розничной цены в размере 456 000 рублей коснулось автомобиля с гибридной установкой, таким образом разница в цене между двигателем 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичной комплектации составляет всего 40 000 рублей.

Политика Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.

Шоу-бизнес Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети» Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.

Общество Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».

Спорт Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).

Армия и оружие Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.

Авто Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».

Шоу-бизнес Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.

Авто Российский авторынок в апреле показал снижение На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).

Футбол В «Болтоне» введено внешнее управление В «Болтоне» из-за финансовых проблем введено внешнее управление. Причиной такого решения стали долги клуба.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.