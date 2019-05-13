Политика
Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товарыDaily Storm 10:05
Министерство финансов КНР заявило о введении таможенных пошлин на импорт товаров из США. Размер сборов будет варьироваться от 5 до 25 %, а общий объем составит 60 миллиардов долларов. Китай пошел на этот шаг в ответ на повышение ввозных пошлин на китайские товары со стороны США.
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Происшествия
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Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран.
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Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
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Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
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