Политика
Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товарыDaily Storm вчера в 10:05
Министерство финансов КНР заявило о введении таможенных пошлин на импорт товаров из США. Размер сборов будет варьироваться от 5 до 25 %, а общий объем составит 60 миллиардов долларов. Китай пошел на этот шаг в ответ на повышение ввозных пошлин на китайские товары со стороны США.
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Трамп: Китаю будет только хуже в случае принятия ответных мер на пошлины США
Телеканал 360°вчера в 11:41
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
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Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
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Мамаев подаст апелляцию на решение Пресненского суда
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Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
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Авто
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Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
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«ПСЖ» заинтересовался тремя игроками «Реала»
«ПСЖ» готовится к летнему трансферному окну. Парижане уже обратили внимание на троих футболистов мадридского «Реала».
Обновлено в 03:56
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В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Мерзликин: если Задоров что-то мне сделает в матче с Россией, придётся отвечать
Времени больше не было, пришлось это сделать. Шайба подпрыгнула в последний момент, я её потерял и не знал, что ещё делать.
Обновлено в 03:00
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
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Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ
Обновлено в 02:33
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Политика
Названы регионы с самым высоким запросом на замену губернаторов
Судя по этим данным, Дмитрий Овсянников, Игорь Орлов, Сергей Гапликов и Юнус-Бек Евкуров стали лидерами антирейтингов по наибольшему запросу населения на смену губернаторов и по наименьшему уровню доверия к ним.
Обновлено вчера в 05:29
Религия
Куйвашев пригласил сторонников и противников храма в сквере в Екатеринбурге на переговоры
Обновлено в 02:00
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Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Два самолета столкнулись в небе над Аляской
В американском штате Аляска в результате крушения двух гидросамолетов погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри решили охранять частную жизнь своего сына
Например, дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон постоянно появляются со своими родителями на разных мероприятиях.
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Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро.
Обновлено в 03:51