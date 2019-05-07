Экономика
Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины СШАРоссийская газета вчера в 04:00
Пекин рассматривает возможность принять пакет мер, чтобы стимулировать национальную экономику. Это должно стать ответом на угрозы со стороны США поднять в очередной раз пошлины на товары, сделанные в КНР, до 25 процентов, пишет 7 мая гонконгская газета The South China Morning Post.
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Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о потерях
В течение минувших суток защитники Донбасса 25 раз открывали ответный огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий так называемых "Объединенных сил" погиб, трое получили ранения.
Обновлено в 02:09
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено вчера в 08:05
Футбол
Клопп: «Не знаю, как у Алиссона получаются все эти сейвы»
Обновлено в 01:40
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Во Владивостоке эвакуировали несколько торговых центров
В соцсетях опубликованы фото и видео с мест эвакуации: на них видно, что людей вывели как минимум из семи крупных торговых центров Владивостока.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Обновлено в 01:14
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
Обновлено в 02:31
Экономика
МВФ оценил энергетические субсидии РФ в $551 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о высоком уровне субсидий на ископаемое топливо, за 2015 год они составили $4,7 трлн (6,3% мирового ВВП), говорится в докладе, где представлены данные о субсидиях 191 страны.
Обновлено в 02:17
Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено в 00:43
Авто
Классический BMW превратили в трек-кар с двигателем V10
Клиентские машины фирма будет превращаться в трек-кары с допуском на обычные дороги, а оснащены они будет атмосферными V10, построенными одним из самых известных тюнеров BMW Стивом Динаном.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Экономика
«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России
Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
В Одесской области депутата Рады ранили из травматического оружия
Пулевое ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский в результате конфликта в гостинице села Санжейка, сообщил председатель Одесского облсовета и его брат Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Политика
США захотели разорвать связи Кубы и Венесуэлы
Вашингтон намерен и дальше мешать отношениям Кубы и Венесуэлы.
Обновлено в 02:51
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09
Кино
Вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»
В YouTube опубликован первый тизер-трейлер сериала «Бэтвумен». Премьера сериала состоится в 2019 году на телеканале CW.
Обновлено в 02:46
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 06:12
Здоровье
Диетологи рассказали, какие продукты следует есть на завтрак
Диетологи предупреждают, на завтрак следует есть только правильные продукты.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне
Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Происшествия
В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30