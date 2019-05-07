Экономика

Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины СШАРоссийская газета 04:00

Пекин рассматривает возможность принять пакет мер, чтобы стимулировать национальную экономику. Это должно стать ответом на угрозы со стороны США поднять в очередной раз пошлины на товары, сделанные в КНР, до 25 процентов, пишет 7 мая гонконгская газета The South China Morning Post.
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Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США

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