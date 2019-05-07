Экономика
Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины СШАРоссийская газета 04:00
Пекин рассматривает возможность принять пакет мер, чтобы стимулировать национальную экономику. Это должно стать ответом на угрозы со стороны США поднять в очередной раз пошлины на товары, сделанные в КНР, до 25 процентов, пишет 7 мая гонконгская газета The South China Morning Post.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено в 11:49
Футбол
Жирков может перейти из «Зенита» в «Тамбов»
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в следующем сезоне может оказаться в "Тамбове".
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Ростове за избиение подростка осудили бывшего полицейского
В Ростове вынесен приговор бывшему сотруднику патрульно-постовой службы.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Происшествия
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами
Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье.
Обновлено в 12:37
Здоровье
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»
В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Авто
Названа дата премьерного показа нового суперкара McLaren
Ранее представители компании говорили, что новый автомобиль будет разработан на платформе Speedtail, но в отличие от последнего получит не гибридную силовую установку, а обычный восьмицилиндровый ДВС.
Обновлено в 12:03
Политика
Кириллу Вышинскому продлили арест
Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Политика
Двух украинских рыбаков освободили в Крыму
Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может продать Погба в «Реал» за € 187 млн
Мино Райола, агент Погба, уже провёл переговоры с «Королевским клубом» и по окончании сезона может сообщить манкунианцам, что «Реал» готов заплатить за француза € 112 млн.
Обновлено в 12:41
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Футбол
АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона
Обновлено в 13:28
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась не транзитной
Космический инфракрасный телескоп «Спитцер» не смог обнаружить прохождений экзопланеты по диску ближайшей к нам звезды помимо Солнца — Проксимы Центавра.
Обновлено в 10:47
Финансы
Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей
Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»
Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Политика
Порошенко уволил командующего национальной гвардией
Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего национальной гвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 13:43
Политика
На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24
Происшествия
В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного
Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Обновлено в 11:52
Авто
Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 09:11
Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Хоккей
«Авангард» вновь пригласил Панарина в КХЛ
Обновлено в 13:16
Происшествия
Мужчина, захвативший заложников под Тулузой, открыл огонь по полиции
Мужчина, захвативший заложников в табачной лавке под Тулузой, открыл огонь по полицейским, стоящим в оцеплении, передаёт газета Figaro.
Обновлено в 12:14
Политика
Порошенко не пришел на второй допрос по делу о Евромайдане
Президент Украины Петр Порошенко не пришел в Генеральную прокуратуру (ГПУ), где его должны были повторно допросить в качестве свидетеля по делам «о преступлениях против украинцев» на Майдане в 2014 году.
Обновлено в 04:30