Политика

Китай надеется на сдержанность США в отношении ИранаREGNUM вчера в 21:04

Китайские власти надеются на сдержанность и осторожность руководства США по отношению к Ирану. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР после телефонных переговоров министра иностранных дел Китая Ван И и госсекретаря США Майка Помпео.
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МИД Китая призвал Вашингтон проявлять сдержанность в торговых переговорах с Пекином

ТАССвчера в 12:18

Глава МИД Китая вступился за Иран перед Помпео

Газета.Ruвчера в 12:20

Китай назвал условие для продолжения торговых переговоров с США

Ведомостивчера в 12:15

Глава МИД КНР призвал США не нагнетать обстановку вокруг Ирана

Известиявчера в 12:01

Ван – Помпео: не заходите слишком далеко

Вести.Ruвчера в 12:16

МИД КНР: Китай готов вести торговые переговоры с США на равноправной основе

RT на русскомвчера в 11:48

Китай назвал условие продолжения торговых переговоров с США

РИА Новостивчера в 11:34
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»

Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией

За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана

Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
Обновлено в 00:13
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено вчера в 07:54
Музыка

Представители Исландии подняли флаг Палестины на «Евровидении»

Исландская группа Hatari во время оглашения результатов голосования в прямом эфире «Евровидения» подняла флаг Палестины.
Обновлено в 00:17
Политика

Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам

Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 11:36
Авто

BMW 8 Series Gran Coupe замечен почти без камуфляжа

Новое четырехдверное купе BMW 8 Series Gran Coupe попался о объективы шпионских фотокамер с небольшим количеством маскировки в задней части кузова.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Кино

Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург

Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено 16 мая в 16:22
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Религия

РПЦ прокомментировала протесты из-за стройки храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:05
Здоровье

Названы лечебные учреждения Уфы, в которых были обнаружены нарушения

В некоторых лечебных учреждениях Уфы в первом квартале года были обнаружены нарушения.
Обновлено вчера в 22:01
Авто

Альтернатива электромобилям. Sono Sion – автомобиль на солнечных батареях

Обновлено вчера в 23:30
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Приморье

Обновлено вчера в 23:04
Транспорт

Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью

Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.
Обновлено вчера в 21:04
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Обновлено вчера в 08:39
Политика

Суд в Ереване освободил бывшего президента Кочаряна из-под стражи

Суд общей юрисдикции Еревана освободил из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Порошенко уволил первого замглавы СБУ

Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, — следует из текста указа, обнародованного на президентском сайте.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Саудовская Аравия заявила о готовности ответить на недавние обстрелы

Аль-Джубейра считает что в дестабилизации региона основная ответственность лежит на Иране, который угрожал экономическим интересам мира, планировал закрыть морские пути и провел террористические операции в регионе.
Обновлено вчера в 21:34
Музыка

Иосиф Пригожин оценил выступление Сергея Лазарева на Евровидении

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление российского вокалиста Сергея Лазарева, который представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019».
Обновлено 17 мая в 04:20
Космос

В России начались испытания пайков для экипажа лунной миссии

Российские учёные завершили разработку и перешли к этапу тестирования новых продуктовых пайков для российского космического корабля "Федерация", который в ближайшем будущем должен отправиться с миссией на Луну.
Обновлено 16 мая в 20:23
Шоу-бизнес

«Хроники Нарнии» 9 лет спустя: главные герои изменились до неузнаваемости

После съемок в фильмах серии «Хроники Нарнии» поклонники думали, что главные актеры станут знаменитыми и составят конкуренцию голливудским звездам, но их судьба сложилась иначе.
Обновлено в 00:00
Спорт

Фигуристка Трусова стала лучшим молодым спортсменом Европы

Обновлено вчера в 16:21
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Обновлено вчера в 17:07
Экономика

В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей

Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Обновлено 17 мая в 09:44
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