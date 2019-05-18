Китай надеется на сдержанность США в отношении ИранаREGNUM вчера в 21:04

Китайские власти надеются на сдержанность и осторожность руководства США по отношению к Ирану. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР после телефонных переговоров министра иностранных дел Китая Ван И и госсекретаря США Майка Помпео.

Китай надеется на сдержанность США в отношении Ирана

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