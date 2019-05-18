Политика
Китай надеется на сдержанность США в отношении ИранаREGNUM вчера в 21:04
Китайские власти надеются на сдержанность и осторожность руководства США по отношению к Ирану. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР после телефонных переговоров министра иностранных дел Китая Ван И и госсекретаря США Майка Помпео.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
МИД КНР: Китай готов вести торговые переговоры с США на равноправной основе
RT на русскомвчера в 11:48
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»
Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана
Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
Обновлено в 00:13
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено вчера в 07:54
Музыка
Представители Исландии подняли флаг Палестины на «Евровидении»
Исландская группа Hatari во время оглашения результатов голосования в прямом эфире «Евровидения» подняла флаг Палестины.
Обновлено в 00:17
Политика
Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам
Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 11:36
Авто
BMW 8 Series Gran Coupe замечен почти без камуфляжа
Новое четырехдверное купе BMW 8 Series Gran Coupe попался о объективы шпионских фотокамер с небольшим количеством маскировки в задней части кузова.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1
Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0. Голы забили Радамель Фалькао (26-я минута) и Александр Головин (83), который помимо гола записал на свой счет голевую передачу.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Кино
Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург
Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено 16 мая в 16:22
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Религия
РПЦ прокомментировала протесты из-за стройки храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:05
Здоровье
Названы лечебные учреждения Уфы, в которых были обнаружены нарушения
В некоторых лечебных учреждениях Уфы в первом квартале года были обнаружены нарушения.
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Альтернатива электромобилям. Sono Sion – автомобиль на солнечных батареях
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Приморье
Обновлено вчера в 23:04
Транспорт
Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью
Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.
Обновлено вчера в 21:04
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Суд в Ереване освободил бывшего президента Кочаряна из-под стражи
Суд общей юрисдикции Еревана освободил из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Порошенко уволил первого замглавы СБУ
Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины, — следует из текста указа, обнародованного на президентском сайте.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Саудовская Аравия заявила о готовности ответить на недавние обстрелы
Аль-Джубейра считает что в дестабилизации региона основная ответственность лежит на Иране, который угрожал экономическим интересам мира, планировал закрыть морские пути и провел террористические операции в регионе.
Обновлено вчера в 21:34
Музыка
Иосиф Пригожин оценил выступление Сергея Лазарева на Евровидении
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление российского вокалиста Сергея Лазарева, который представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019».
Обновлено 17 мая в 04:20
Космос
В России начались испытания пайков для экипажа лунной миссии
Российские учёные завершили разработку и перешли к этапу тестирования новых продуктовых пайков для российского космического корабля "Федерация", который в ближайшем будущем должен отправиться с миссией на Луну.
Обновлено 16 мая в 20:23
Шоу-бизнес
«Хроники Нарнии» 9 лет спустя: главные герои изменились до неузнаваемости
После съемок в фильмах серии «Хроники Нарнии» поклонники думали, что главные актеры станут знаменитыми и составят конкуренцию голливудским звездам, но их судьба сложилась иначе.
Обновлено в 00:00
Спорт
Фигуристка Трусова стала лучшим молодым спортсменом Европы
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей
Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Обновлено 17 мая в 09:44