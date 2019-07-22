с чего всё началось

Министерство торговли Китая сообщило о том, что из Поднебесной экспортировали первую партию машин с пробегом. В том числе, такие автомобили были доставлены и в Россию. Отметим, что партия включает триста транспортных средств, их общая стоимость составляет 2 500 000 долларов.

Политика СБУ задержала российский танкер на Украине Обновлено в 15:20:00 Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma.

Теннис Теннисистка Кузнецова снялась с турнира в США из-за проблем с визой Россиянка Светлана Кузнецова не сможет принять участие в турнире City Open в Вашингтоне.

Происшествия Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Общество В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении количества дополнительных баллов ЕГЭ за особые заслуги в учёбе.

Происшествия В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли вместе в свет 27-летняя Нинидзе возмущается слухами о любовной связи с 46-летним Виторганом. При этом актеров все чаще видят в обществе друг друга.

Политика В Госдуме предложили ограничить бонусы топ-менеджерам госкорпораций Бонусы в госкорпорациях должны быть ограничены, заявил глава фракции «Единая России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Здоровье В Ивановской области займутся телемедициной В городских и районных больницах Ивановской области появятся кабинеты телемедицины, через которые можно будет получить консультации в режиме телемостов.

Общество Жара в Бельгии побила новый рекорд На этой неделе синоптики прогнозируют вторую волну аномальной жары по всей Европе, включая Францию, Бельгию, Германию и Нидерланды.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Финансы ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Общество Минтруд предложил сделать выдачу материнского капитала бессрочной Программа по выдаче материнского капитала должна быть не только продлена до 2025 года, а стать бессрочной.

Политика Украина намерена расширить санкции против России Украинский кабмин намерен в скором времени вынести на рассмотрение украинского Совета национальной безопасности и обороны проект санкций против России, сообщает 24 июля ТАСС.

Наука Российские ученые разработают алгоритм, позволяющий операторам связи делить сети 5G По мнению экспертов, стандарты предусматривают возможности сетевых операторов "нарезать" и передавать мощности сетей 5G контрагентам (виртуальным операторам), что потребует разработки новых системных моделей и алгоритмов для взаимодействия участников нового рынка коммуникационных услуг.

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Политика Путин отменил некоторые санкции против Турции Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.