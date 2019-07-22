Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автоСвободная Пресса 01:20
Как пишет «Экономика сегодня», первая партия авто на общую сумму свыше 2,5 млн долларов вскоре пройдет таможенное оформление для отправки в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию. Средняя стоимость одной машины составит 8300 долларов (около 525 тысяч рублей).
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с чего всё началось
Эти автомобили, в том числе три внедорожника и шесть седанов, входят в первую группу подержанных автомобилей общей стоимостью 300 автомобилей на сумму 2,5 миллиона долларов из Гуандуна, которые будут проданы за границу, — цитирует заявление ведомства China Daily.News.ru23 июля в 09:59
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