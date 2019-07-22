с чего всё началось

Как пишет «Экономика сегодня», первая партия авто на общую сумму свыше 2,5 млн долларов вскоре пройдет таможенное оформление для отправки в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию. Средняя стоимость одной машины составит 8300 долларов (около 525 тысяч рублей).

Космос NASA объявило подрядчика для создания жилого модуля окололунной станции Gateway Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о выборе подрядчика для создания жилого модуля будущей окололунной станции Gateway.

Экономика «Дочки» «Газпрома» продают почти 3% акций материнской компании Две дочерние структуры «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома», говорится в сообщении материнской компании.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".

Политика В Крыму предостерегли Киев от игры в антироссийские санкции Властям Украины следует перестать «играться» с антироссийскими санкциями, чтобы избежать печальных последствий для своей страны, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара в четверг, 25 июля.

Гаджеты Украинцам предложили Xiaomi Mi A3 по очень низкой цене Вчера состоялась местная презентация устройства, на которой были объявлены цены, а также стало известно, что украинцы смогут приобрести Xiaomi Mi A3 уже с 31 июля этого года.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Экономика Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Происшествия В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.

Единоборства Умер российский боксёр Максим Дадашев В США в результате полученных травм в поединке с Сабриэлем Матиасом скончался российский боксёр Максим Дадашев.

Общество В Минтруде предложили сделать бессрочным материнский капитал Программу по предоставлению материнского капитала, которую предлагалось продлить до 2025 года, необходимо сделать бессрочной.

Происшествия Соболь сообщила о вызове на допрос Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.

Происшествия Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать Житель Красноярска подозревается в убийстве жены из ревности, которое ему удавалось скрывать в течение года, а также убийстве матери, которую он расчленил и спрятал в морозильной камере холодильника, сообщили журналистам в СУСК региона.

Недвижимость ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

Политика Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.