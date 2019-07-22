с чего всё началось

Министерство торговли Китая сообщило о том, что из Поднебесной экспортировали первую партию машин с пробегом. В том числе, такие автомобили были доставлены и в Россию. Отметим, что партия включает триста транспортных средств, их общая стоимость составляет 2 500 000 долларов.

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Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

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