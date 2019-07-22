Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобилиНовые автомобили вчера в 10:33
Министерство торговли Китая сообщило о том, что из Поднебесной экспортировали первую партию машин с пробегом. В том числе, такие автомобили были доставлены и в Россию. Отметим, что партия включает триста транспортных средств, их общая стоимость составляет 2 500 000 долларов.
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с чего всё началось
Эти автомобили, в том числе три внедорожника и шесть седанов, входят в первую группу подержанных автомобилей общей стоимостью 300 автомобилей на сумму 2,5 миллиона долларов из Гуандуна, которые будут проданы за границу, — цитирует заявление ведомства China Daily.News.ru23 июля в 09:59
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