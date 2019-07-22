Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автоСвободная Пресса 01:20
Как пишет «Экономика сегодня», первая партия авто на общую сумму свыше 2,5 млн долларов вскоре пройдет таможенное оформление для отправки в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию. Средняя стоимость одной машины составит 8300 долларов (около 525 тысяч рублей).
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Эти автомобили, в том числе три внедорожника и шесть седанов, входят в первую группу подержанных автомобилей общей стоимостью 300 автомобилей на сумму 2,5 миллиона долларов из Гуандуна, которые будут проданы за границу, — цитирует заявление ведомства China Daily.News.ru23 июля в 09:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 06:41
Политика
Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
Обновлено в 04:18
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:24
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Общество
В выходные в Москве снег пока не выпадет
В ближайшие выходные снега в столице не ожидается, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено вчера в 10:27
Кино
Дженнифер Лоуренс сыграет в новом фильме Паоло Соррентино
Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в новом фильме Паоло Соррентино, который получил название Mob Girl.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР
Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.
Обновлено вчера в 06:39
Единоборства
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина
Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева.
Обновлено в 03:37
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Политика
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
Футбол
ПФЛ объяснила хакерской атакой появление «Газмяса» на своем сайте
Клуб «Газмяс» появился среди участников первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в результате хакерской атаки и вскоре был удален.
Обновлено в 05:10
Общество
Новый температурный рекорд побит в Германии
«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено вчера в 20:31
Кино
Стали известны детали сериала «Хранители»
Премьера сериала «Хранители» запланирована на октябрь.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Сотрудники скорой выступили за отмену письменного согласия на лечение
Сотрудники скорой выступают за отмену обязательного письменного согласия на лечение, но поддерживают документальное закрепление отказа на оказание помощи, заявил главный внештатный специалист Минздрава по скорой медицинской помощи Сергей Багненко.
Обновлено в 05:24
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Общество
В Екатеринбурге выбрали ведущих артистов на День города
День города в Екатеринбурге пройдёт под аккомпанемент группы «Чайф».
Обновлено в 05:19
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени
Экспедиция Института археологии Российской академии наук впервые обнаружила шесть каменных саркофагов на раскопках Юрьева монастыря в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте института.
Обновлено в 06:51
Общество
«Дачную амнистию» продлят в России до 2021 года
Депутаты Госдумы приняли во II чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:40
Футбол
Сборная России опустилась на 46-ю позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России потеряла три места в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована 25 июля на официальном сайте организации, и разместилась на 46-й строчке.
Обновлено в 06:26
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Химки» разгромили «Енисей» и вышли на первое место в ФНЛ
Обновлено в 03:23