с чего всё началось

В китайской провинции Гуандун за год развернули экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам. Об этом пишет China Daily со ссылкой на таможенную службу провинции. Отмечается, что за год в Гуандуне намерены продать за рубеж около трех тысяч авто.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Футбол Экс-игрок «Ливерпуля» требует от WADA £13 млн за разрушенную карьеру По информации издания, французский футболист требует от организации £13 млн за то, что из-за их ошибки в допинг-тестировании серьезно пострадала его карьера.

Экономика В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.

Политика Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17 Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.

Происшествия В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.

Экономика Две «дочки» «Газпрома» в четверг соберут заявки на 2,9% его акций Две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, планируют в четверг разместить 693,6 миллиона акций материнской компании, сообщает в четверг "Газпром".

Происшествия В Челябинской области в ДТП погибли пять человек В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара Власти Хабаровского края представят к госнаграде десятилетнего мальчика, спасавшего из пожара детей в лагере "Холдоми".

Хоккей КХЛ поменяла правило вбрасывания В новом сезоне КХЛ будет введен новый вид штрафа за нарушение правил на вбрасывании.

Политика Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».

Авто В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль На госхолдинге "Узавтосаноат" собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе передового международного опыта, а также организовать дополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры.

Происшествия У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Монеточка попали в список самых успешных российских звезд Супермодель, уроженка Челябинской области Ирина Шейк и певица из Екатеринбурга Монеточка попали в рейтинг самых богатых и успешных российских звезд в возрасте до 40 лет, составленный журналом Forbes.

Армия и оружие Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.

Экономика Российские магазины пригрозили ЦБ бойкотом Крупные ретейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), который помимо мгновенных переводов по номеру телефона между счетами в разных банках позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.

Общество Золотым медалистам могут начислить 11 дополнительных баллов на ЕГЭ Законопроект, обязывающий вузы начислять как минимум 11 дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) абитуриентам с золотой школьной медалью, внесен в Госдуму в четверг.

Финансы JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.

Политика Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.

Происшествия У Макаровского моста в Екатеринбурге пытаются спасти человека У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека.

Общество В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

Здоровье В Башкирии от укусов клещей пострадали более 8 тысяч человек Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало еженедельный отчет по количеству людей, пострадавших от укусов клещей в Башкирии.С начала года насекомые покусали 8 298 человек.

Наука Маск планирует не собирать Tesla, а отливать машину целиком В настоящее время на фабриках Tesla детали корпуса штампуют на множестве отдельных машин.

Гаджеты Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3 Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.