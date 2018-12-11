Политика

Китай может пойти на большие уступки США в торговле
Pravda.Ru
09:50

Китай и США возобновили консультации по торговым отношениям после переговоров лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине. После этого в Вашингтоне объявили, что Дональд Трамп не будет повышать пошлины на китайские товары с 10 до 25 процентов.
Pravda.Ru09:50

Подробнее о событии

Эксперты: Китай и США должны пойти на уступки для прогресса в торговых переговорах

ТАСС22:21

Ломанов: США унизительно «прокатят» Китай с пошлинами на свои автомобили

Экономика сегодня11:24

Индексы пошли в рост. Инвесторы поверили в успех торговых переговоров

РБК09:41

Китай пошел на существенную уступку Трампу

Взгляд.ру08:25

Власти Китая предложили снизить пошлины на автомобили из США

Ведомости07:49

Китай реализует обещанное снижение пошлин на американские авто

Вести.Финанс07:47

Китай собрался снизить пошлины на американские автомобили

Интерфакс07:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 22:56, Ашберн
Политика

Финдиректора компании Huawei выпустят под залог

Финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную в Канаде, выпустят под залог и экстрадируют в США.
Обновлено в 22:50
Политика

Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Нижняя палата конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой конгрессмены призвали европейские правительства отказаться от проекта «Северный поток-2», а президента США Дональда Трампа — ввести против него санкции, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 22:33
Армия и оружие

ВКС России и ВВС Венесуэлы провели подготовку к совместным полётам

Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы провели подготовку к совместным полётам на аэродроме Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла.
Обновлено в 21:57
Политика

Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой

Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, скончавшейся 8 декабря.
Обновлено в 20:57
Политика

Один из задержанных украинских моряков отказался от показаний

Один из украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе, отказался давать показания.
Обновлено в 21:35
Политика

В МИД России оценили заявление Помпео о полёте Ту-160 в Венесуэлу

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу учебного полёта российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

ТОФ получит восемь корветов, а также эсминец и подлодки

Тихоокеанский флот (ТОФ) вскоре получит шесть дизель-электрических подлодок, восемь корветов, а также вооруженные "Калибрами" эсминец, атомные подводные лодки и малые ракетные корабли.
Обновлено в 22:51
Политика

Мария Бутина признала себя виновной ради скорой свободы

Россиянка Мария Бутина признает себя виновной в сговоре по нарушению американского закона об иноагентах.
Обновлено в 20:31
Политика

Додон опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова премьера Павла Филипа о якобы попытках вмешательства России в парламентские выборы 2019 года в Молдавии, сообщают "Известия".
Обновлено в 21:51
Армия и оружие

США возвели наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе

Как пишет РИА Новости, на прошлой неделе Анкара призвала Вашингтон отказаться от сооружения наблюдательных пунктов в Сирии.
Обновлено в 22:45
Политика

Путин осудил проведение несанкционированных митингов в России

Призывы к несанкционированным митингам могут привести к событиям, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
Обновлено в 13:52
Политика

Трамп заявил, что не переживает о возможности своего импичмента

Президент США Дональд Трамп не видит оснований для беспокойства по поводу возможности инициирования процедуры импичмента против него, поскольку он не был вовлечен ни в какие серьезные нарушения.
Обновлено в 22:27
Политика

Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
Обновлено в 22:17
Политика

Львовские депутаты попросили Порошенко закрыть генконсульство России

Львовский областной совет принял обращение к президенту Украины Петру Порошенко и МИД страны, попросив закрыть генеральное консульство России во Львове.
Обновлено в 21:31
Политика

Путин высказался о деле «Нового величия»

Президент России Владимир Путин прокомментировал дело "Нового величия", передает ТАСС.
Обновлено в 16:29
ещё по теме
Главное