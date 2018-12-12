Китай и США возобновили консультации по торговым отношениям после переговоров лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине. После этого в Вашингтоне объявили, что Дональд Трамп не будет повышать пошлины на китайские товары с 10 до 25 процентов.

Китай может пойти на большие уступки США в торговле

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