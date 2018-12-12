Политика
Китай может пойти на большие уступки США в торговле
Китай может пойти на большие уступки США в торговлеPravda.Ruвчера в 09:50
Китай и США возобновили консультации по торговым отношениям после переговоров лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине. После этого в Вашингтоне объявили, что Дональд Трамп не будет повышать пошлины на китайские товары с 10 до 25 процентов.
Pravda.Ruвчера в 09:50
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Политика
Финансового директора Huawei выпустят под залог
Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог задержанную в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам
Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 00:16
Политика
Палата представителей приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Нижняя палата конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой конгрессмены призвали европейские правительства отказаться от проекта «Северный поток-2», а президента США Дональда Трампа — ввести против него санкции, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 00:16
Политика
Один из задержанных украинских моряков отказался признавать вину
Один из украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, Денис Гриценко, отказался признавать вину и объявил себя военнопленным.
Обновлено в 00:17
Политика
Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой
Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, скончавшейся 8 декабря.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Трамп ответил на вопрос об импичменте
Президент США Дональд Трамп заявил, что не волнуется, что его могут подвернуть импичменту. Об этом 12 декабря сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 00:23
Политика
Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу
В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
Обновлено в 00:21
Политика
Захарова ответила на призывы депутата рады уничтожить Крымский мост
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
США возвели наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе
Как пишет РИА Новости, на прошлой неделе Анкара призвала Вашингтон отказаться от сооружения наблюдательных пунктов в Сирии.
Обновлено в 00:20
Политика
Путин осудил проведение несанкционированных митингов в России
Призывы к несанкционированным митингам могут привести к событиям, как в Париже, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Додон опроверг заявления о вмешательстве России в выборы в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон опроверг слова премьера Павла Филипа о якобы попытках вмешательства России в парламентские выборы 2019 года в Молдавии, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Телеканал NBC раскрыл детали сделки Бутиной со следствием
По данным телеканала NBC News, россиянка Мария Бутина, которая была задержана в США по подозрению в шпионаже, признает себя виновной в одном пункте обвинения, передает NBC News.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
ТОФ получит восемь корветов, а также эсминец и подлодки
Тихоокеанский флот (ТОФ) вскоре получит шесть дизель-электрических подлодок, восемь корветов, а также вооруженные "Калибрами" эсминец, атомные подводные лодки и малые ракетные корабли.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Львовские депутаты попросили Порошенко закрыть генконсульство России
Закрыть генеральное консульство России во Львове попросил Львовский областной совет президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Медведев перечислил допустимые поправки к Конституции
Премьер-министр Дмитрий Медведев в декабрьском номере журнала «Закон» опубликовал статью «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», в которой затронул тему возможных изменений в Основном законе.
Обновлено в 00:16