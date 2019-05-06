Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз ТрампаГазета.Ru 04:00

Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Обновлено в 03:09
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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:27
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Губернатор Севастополя попал в больницу

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
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Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

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Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

МИД КНР: диалог между Вашингтоном и Пхеньяном должен продолжаться

Позднее агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".
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Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
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Политика

В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России

Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
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Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
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Обновлено в 04:10
Общество

В 2019 году в Петербурге расселят более трех тысяч коммуналок

По программе «Расселение коммунальных квартир в Петербурге» до конца года город планирует расселить более трех тысяч коммунальных квартир.
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Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
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Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
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Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
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Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
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«Бессмертный полк» впервые состоялся на Аляске

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Полузащитник «Лехии» Михаляк летом перейдет в «Ахмат»

Полузащитник «Лехии» из Гданьска Конрад Михаляк летом этого года переберется в российскую Премьер-лигу.
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Наука

Исследователи ТПУ совместно с чешскими учеными разработали экспресс-метод обнаружения опасных молекул в лекарствах

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами из Чехии предложили новый экспресс-метод обнаружения в лекарствах потенциально опасных молекул, который может стать альтернативой традиционной дорогостоящей хроматографии.
Обновлено вчера в 17:00
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США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
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