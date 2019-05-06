Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз ТрампаГазета.Ru 04:00
Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Депутат-главврач объявлен в розыск за неявку в суд в Магнитогорске
Суд в Магнитогорске (Челябинская область) объявил в розыск депутата местного Собрания, главврача горбольницы № 2 Артема Черепанова, который ни разу не явился на заседания по своему уголовному делу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 03:24
Футбол
Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС
Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске
Обновлено в 03:54
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 03:25
Здоровье
Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в ЧП SSJ-100
По распоряжению министра труда и социальной защиты России Максима Топилина создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:09
Общество
Губернатор Севастополя попал в больницу
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:48
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
МИД КНР: диалог между Вашингтоном и Пхеньяном должен продолжаться
Позднее агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".
Обновлено в 04:14
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Политика
В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Спорт
Бывшая ученица Тутберидзе: «Честно, я так и думала, что Медведева рано или поздно уйдет из группы Этери Георгиевны»
Обновлено в 04:10
Общество
В 2019 году в Петербурге расселят более трех тысяч коммуналок
По программе «Расселение коммунальных квартир в Петербурге» до конца года город планирует расселить более трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 03:56
Политика
Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки
Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Общество
«Бессмертный полк» впервые состоялся на Аляске
Обновлено в 01:02
Футбол
Полузащитник «Лехии» Михаляк летом перейдет в «Ахмат»
Полузащитник «Лехии» из Гданьска Конрад Михаляк летом этого года переберется в российскую Премьер-лигу.
Обновлено в 00:41
Наука
Исследователи ТПУ совместно с чешскими учеными разработали экспресс-метод обнаружения опасных молекул в лекарствах
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами из Чехии предложили новый экспресс-метод обнаружения в лекарствах потенциально опасных молекул, который может стать альтернативой традиционной дорогостоящей хроматографии.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50