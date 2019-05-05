Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз ТрампаКоммерсантъ 22:53
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 23:42
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В результате пожара в самолете в Шереметьево погиб 41 человек
Следственный комитет России (СКР) сообщил о количестве погибших в инциденте с пожаром при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Обновлено в 04:00
Футбол
Артем Дзюба: «Постараюсь накрыть стол для „Арсенала“»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пообещал отблагодарить игроков "Арсенала", которые победили "Локомотив" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России.
Обновлено в 15:59
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:51
Происшествия
Сгоревший в аэропорту Шереметьево SSJ прошел техобслуживание в апреле
Стоит напомнить, что 5 мая самолет SSJ100, выполняя рейс Москва - Мурманск, после получения экипажем информации о неисправности на борту вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 16:03
Наука
Имя библейского царя упомянуто на древней стеле
Обновлено в 02:21
Политика
Суд в Кувейте освободил россиянку под залог в 65 миллионов долларов
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить россиянку Марию Лазареву под залог в 20 миллионов кувейтских динаров (около 65,8 миллиона долларов).
Обновлено в 07:14
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено в 22:07
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Футбол
ЦСКА третий год не может победить «Динамо», «Краснодару» забил игрок в шапочке для бассейна
Какое-то количество игроков ЦСКА успело вернуться, но «Динамо» все равно забило – Кирилл Панченко с навеса Жоазиньо завалил бывшему клубу.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд
У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.
Обновлено в 17:30
Общество
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено в 20:18
Происшествия
Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево
Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
Обновлено в 18:22
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Defense News (США): оборонный бюджет России гораздо больше и устойчивее, чем кажется (Defense News)
В реальности эффективные военные расходы России с учетом паритета покупательной силы (Москва покупает продукцию российских оборонных предприятий за рубли) находятся в пределах 150-180 миллиардов долларов в год — это гораздо более высокий процент, выделяемый на закупку, исследования и разработки, по сравнению с оборонными бюджетами западных стран.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборов
Ранее избранному президенту напомнили, почему в налаживании отношений между Россией и Украиной нуждается прежде всего Киев, а не Москва.
Обновлено в 12:56
Политика
Повод для переноса инаугурации Зеленского нашли на Украине
В Украинском институте национальной памяти нашли отличный повод перенести инаугурацию Зеленского с 19 мая на более поздний срок.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Не люблю готовить дома»
Поклонники удивлялись, как ей удается и работать, и заниматься домом, но бизнесвумен призналась: эти шикарные угощения готовит не она.
Обновлено в 23:00
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21