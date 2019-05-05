Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз ТрампаКоммерсантъ 22:53

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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