Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз ТрампаКоммерсантъ 22:53

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

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