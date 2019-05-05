Политика
WSJ: КНР может отказаться от переговоров с СШАГазета.Ru вчера в 21:15
Как отмечается, Китай крайне обеспокоен угрозами Трампа и может отказаться от ведения переговоров "под давлением". При этом подобное решение соответствует стратегии Пекина на переговорах с Вашингтоном. Ранее сообщалось, что Трамп увеличит пошлины на ряд китайских товаров до 25%.
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СМИ: Китай может отменить торговые переговоры с США из-за угроз Трампа
Российская газетавчера в 23:53
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Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено вчера в 18:14
Культура
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
При посредничестве Египта Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 19:34
Общество
В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»
4 и 5 мая в разных странах мира прошли памятные марши, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье
5 продуктов, которые волгоградцам нужно перестать есть после 50 лет
Волгоградцам, достигшим 50 лет, стоит также отказаться от полуфабрикатов и выпечки.
Обновлено вчера в 23:20
Путешествия
В Турции призвали российских туристов проявлять деликатность в Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан, который начался с захода солнца в воскресенье, не создаст проблем для российских туристов, отдыхающих в курортных регионах Турции, однако религиозные власти страны просят их проявлять деликатность к местным жителям, воздержавшись по возможности от демонстративного приема пищи и воды рядом с ними.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
ЧП с самолетом «Аэрофлота» произошло из-за удара молнии
Возгорание на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло из-за удара молнии.
Обновлено вчера в 14:43
Технологии
Российские стартапы могут выиграть гранты на технологии для кружков НТИ до 20 млн рублей
Победители смогут выиграть гранты на создание технологий для кружков в размере до 20 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено вчера в 10:44
Транспорт
В центре Кемерова ограничат движение
В обратном направлении маршруты движения автобусов не изменятся. Троллейбусы в это время будут следовать до остановки «Ресо Гарантия».
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Число погибших в Шереметьево увеличилось до 41 человека
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево
Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Выходные продлятся с 9 по 12 мая. Рабочая неделя составит всего три дня 6, 7 и 8 мая. 8 мая рабочий день будет сокращен.
Обновлено 03 мая в 11:57
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено вчера в 21:25
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Обновлено 04 мая в 21:05
Политика
Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко
Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Думская комиссия рассмотрит инцидент с открывшим стрельбу депутатом
Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам рассмотрит ситуацию с участием депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который открыл стрельбу в жилом квартале из охолощенного автомата.
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
СМИ: 11 человек погибли в пожаре на борту самолёта SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50