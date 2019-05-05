Политика
Китай может отменить торговые консультации с США из-за угроз ТрампаИзвестия 21:32
Китай может отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в Вашингтоне, из-за угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в воскресенье, 6 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате катастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Обновлено в 17:42
Музыка
Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем
Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено в 05:45
Общество
Совфед может выступить с инициативой о запрете кальянов в ресторанах
Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.
Обновлено в 21:18
Транспорт
Совмещенные знаки и поворот на красный: какие «сюрпризы» ждут автолюбителей в мае
Дорожные знаки малого формата Новые ГОСТы в организации дорожного движения заработали в России с 1 мая.
Обновлено в 19:05
Происшествия
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес
Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд
У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.
Обновлено в 17:30
Кино
В сеть до премьеры утекли фрагменты четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO и другие платформы опубликуют четвертую серию в четыре часа ночи по московскому времени.
Обновлено в 20:20
Происшествия
Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске
Обновлено в 21:49
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Технологии
Новая трансгенная кукуруза: Чем нас кормят химические концерны
Вызвала у французских учёных сомнения и безопасность другой разрешённой в России кукурузы — NK603, устойчивой к гербициду глифосат, от той же «Монсанто».
Обновлено в 13:35
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к вторжению США
Венесуэльские военные должны быть готовы защитить страну от США, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Обновлено в 00:07
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Кино
Режиссер Юрий Быков раскритиковал третью серию «Игры престолов»
Отечественный режиссер Юрий Быков, который известен по фильмам «Дурак» и «Завод», раскритиковал третью серию финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 10:46
Происшествия
Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево
Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
По Верхней Пышме проехали «Зверобой», «Студебеккер» и Т-34
Собравшимся посмотреть военную технику посчастливилось увидеть сразу семь видов танков, среди которых легендарный Т-34, Т-28, оборонявший Ленинград, и другие.
Обновлено в 22:00
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Обновлено вчера в 16:48
Авто
Эксперты рассказали, что нужно учесть при выборе первого автомобиля
Безусловно, придётся чаще обслуживать автомобиль, однако, если новая машина попадёт в аварию, то, как правило, за её ремонт нужно будет заплатить больше.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Названы причины аварии самолета в Шереметьево
Напомним, как ранее писала «Живая Кубань» сегодня в аэропорту Шереметьево приземлился горящий пассажирский самолет.
Обновлено в 16:41
Путешествия
Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн
Обновлено в 02:11
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Политика
Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском
Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:58
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35