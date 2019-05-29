Политика
Китай лишит США редкоземельных металловЭ Вести вчера в 01:46
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники. В 2014-2017 годах 80% импорта редкоземельных элементов США шло из Китая, которые, кстати, не попали под действие американских запретительных тарифов.
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Дефицитный ресурс минует США: Китай нашёл чем ответить на торговую войну Вашингтона
Царьградвчера в 10:18
Китай готов использовать экспорт редкоземельных металлов для давления на США -- СМИ
Financial Oneвчера в 03:49
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Футбол
Российского журналиста не пустили на финал Лиги Европы из-за Мхитаряна
Кулемина не пустили на Олимпийский стадион Баку из-за футболки хавбека английского "Арсенала" Генриха Мхитаряна, который не смог принять участие в завершающей игре турнира по политическим причинам.
Обновлено в 01:56
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено вчера в 14:45
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Спаллетти покинул пост главного тренера «Интера»
Обновлено в 04:39
Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»
Обновлено в 04:51
Общество
Пик непогоды в Москве ожидается вечером 30 мая
Обновлено в 03:49
Политика
Задержанного в Косово россиянина из миссии ООН освободили
Прессе в миссии ООН сообщили о том, что гражданина России, являющегося сотрудником Организации Объединенных Наций, освободили в Косово.
Обновлено 28 мая в 09:11
Кино
Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Спецпрокурор Роберт Мюллер уходит из Минюста США
Ранее сообщалось, что компания «Конкорд», являющаяся ответчиком в деле о «вмешательстве» в выборы президента США, призвала привлечь к уголовной ответственности генерального прокурора Вильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой теперь появится на страницах Книги рекордов России.
Обновлено в 04:22
Кино
«Чернобыль» HBO стал самым популярным сериалом в истории
Сериал "Чернобыль", сделанный по заказу американского телеканала HBO и британской телесети Sky, возглавил рейтинг самых популярных в истории ТВ-шоу по версии IMDb.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Житель Башкирии задержан за убийство семилетней дочери
35-летний безработный житель Стерлитамака подозревается в убийстве своей семилетней дочери.
Обновлено в 04:00
Экономика
Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям
В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено вчера в 17:41
Религия
Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе
Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Политика
УПЦ Филарета окончательно объявлена вне закона
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний (Думенко) подписал указ, признающий недействительными все документы самопровозглашенного Киевского патриархата Украинской православной церкви, выданные после 30 января 2019 года.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Политика
Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Никифоров рассказал о причинах расставания с певицей МакSим
Актёр Денис Никифоров стал гостем программы "Судьба человека".
Обновлено в 03:19
Происшествия
Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения
В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдан Погоржевский отказался давать показания, отвечая на вопросы сторон, и предложил заслушать протоколы его допросов на стадии следствия.
Обновлено в 01:00
Футбол
Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
Обновлено вчера в 19:43
Экономика
«Ромир» предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду
Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.
Обновлено вчера в 17:29
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева перепутала грудь своего мужа с грудью Волочковой
В рамках выпуска передачи ведущий Иван Ургант предложил Наталье сыграть в забавную игру – по фрагментам фотографий отгадать, где изображено декольте его мужа, известного танцора Сергея Глушко.
Обновлено в 04:11