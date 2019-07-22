Энергетика
Китай хранит иранскую нефть в портах в обход санкций СШАNeftegaz.ru 02:52
Пекин, 23 июл - ИА Neftegaz.RU.Танкеры поставляют иранскую нефть в Китай, выгружая миллионы баррелей в таможенные хранилища в китайских портах, что формально не нарушает санкций США. Нефть из Ирана продолжает поставляться в Китай, где ее помещают в так называемое таможенное хранилище.
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СМИ рассказали о хранящейся в Китае в обход санкций США иранской нефти
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