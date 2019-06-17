Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемахРИА Новости вчера в 22:54
Протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы были подписаны Россией и Китаем в начале ноября 2018 года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.РИА Новостивчера в 22:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:15, Вашингтон
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты
Новое изображение Huawei MediaPad M6
Ожидается, что планшеты получат экраны разрешением 2560 х 1600 пикселей, а также камеры разрешением 8 и 13 Мп.
Обновлено в 00:49
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
Сегодня, 14 июня, Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года.
Обновлено 14 июня в 09:34
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено 15 июня в 15:39
Происшествия
12 участников массовой драки цыган с селянами задержаны под Пензой
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения
Начался ливень, оно начало тормозить на самом верху, потом резко поехало, люди начали прыгать из кабинок друг на друга, к сожалению пришлось в этом поучаствовать.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Будущий председатель правительства Приморья заявила о повышении зарплаты
Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина рассказала о том, что после переименования администрации региона в правительство зарплата некоторых чиновников увеличится.
Обновлено вчера в 20:20
Гаджеты
Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика
Два жителя Томской области подали миллиардные декларации за 2018г
Доход в размере от миллиарда рублей указан в налоговых декларациях за 2018 год у двух жителей Томской области, как и годом ранее; однако общая сумма их налога выше показателя предыдущего года на 54%, сообщила РИА Томск в понедельник представительница пресс-службы регионального УФНС.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Футбол
Президент ПСЖ больше не хочет видеть звёзд в команде
Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что больше не хочет видеть звёзд в своей команде, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 16:59
Кино
Киноафиша. 17–23 июня
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
ВКС России получили первые два новейших истребителя МиГ-35, еще четыре будут поставлены до конца года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
Обновлено в 01:05
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Финансы
Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах
Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Toyota не будет устанавливать легендарный двигатель V8 на следующую модель Land Cruiser
Обновлено в 01:00
Политика
Зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину
"Ввести опросы для украинцев" Напомним: после вхождения Крыма в состав России между полуостровом и украинскими территориями появилась государственная граница, которую власти Украины называют административной, — с их точки зрения, де-юре Крым остаётся частью страны.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Миллионные протесты прошли в Гонконге
Около двух миллионов граждан Гонконга в минувшее воскресенье прошли маршем протеста против расширения власти КНР в бывшей британской колонии, сообщил телеканал ABC.
Обновлено в 00:31
Политика
США намерены отсрочить публикацию политической части «сделки века»
Спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон намерен отсрочить публикацию политической составляющей американского плана по ближневосточному урегулированию («сделки века»).
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств
Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявил нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В Северодвинске прошел митинг против строительства полигона Шиес
Обновлено вчера в 23:58
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме Парагвая
В ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 22:36