Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемахРИА Новости вчера в 22:54

Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

с чего всё началось

Протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы были подписаны Россией и Китаем в начале ноября 2018 года.

Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

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