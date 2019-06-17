Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемахРИА Новости 22:54

Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

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