Экономика
Китай хочет закупать в России больше куриных лапокSfera.fm 07:48
Китайские компании готовы закупать в России куриные лапки в больших объемах, сообщил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок. Как сказал Алексей Мурзенок, сейчас 23 российские компании имеют право поставлять мясную продукцию в Китай.
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с чего всё началось
«Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтеков, и они хотят покупать достаточно большие объемы», — заявил Мурзенок РИА «Новости».Телеканал 360°01:39
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