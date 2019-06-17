Китай хочет закупать в России больше куриных лапокSfera.fm 07:48

с чего всё началось

Китайские компании готовы закупать в России куриные лапки в больших объемах, сообщил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок. Как сказал Алексей Мурзенок, сейчас 23 российские компании имеют право поставлять мясную продукцию в Китай.

Китай хочет закупать в России больше куриных лапок

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