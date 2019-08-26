Экономика
РЕН ТВКитай хочет заключить торговую сделку, — Трамп
"Китай хочет заключить сделку", — приводит его слова Bloomberg. Трамп на полях саммита "Большой семерки" в Биаррице заявил, что приветствует готовность правительства Китая к продолжению консультаций по торговым вопросам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок акций РФ после негативного старта развернулся вверх на заявлениях Трампа
Интерфаксвчера в 03:29
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Авто
Люди начали массово раскупать дизельные отзывные автомобили Volkswagen
Бывает, что ситуации доходят до того, что с других концов планеты клиенты прилетают в салон, чтобы поскорее забронировать ещё не ушедший в руки другому владельцу автомобиль.
CarsWeek.ru вчера в 22:43
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Общество
В резюме россиян появится новый пункт
На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Lenta.ru 00:20
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Следственный отдел по городу Анапы возбудил уголовное дело в отношении двоих сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД, подозреваемых в надругательстве над 17-летней девушкой.
Газета.Ru вчера в 15:18
Политика
Медведев переименовал родовое село Рамзана Кадырова
В честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова село получило название Ахмат-Юрт.
РБК вчера в 10:44
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Кино
Итоги круглого стола: российскому кино быть на больших экранах
Участники и организаторы кинофестиваля собрались за круглым столом в конференц-зале Областной библиотеки имени Крупской.
Вестирама.ру 00:59
Политика
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны-члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.
РИА Новости вчера в 22:36
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Известия вчера в 10:32
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 13:11
Армия и оружие
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.
Российская газета вчера в 07:39
Общество
Во Владивостоке приводят в порядок улицы после сошедших селей
Рабочие убирают с улиц Владивостока сошедшие из-за ливня сели и поваленные деревья, сообщает мэрия.
РИА Новости 01:26
Политика
Начался финальный этап укладки «Северного потока-2»
Компания оператор Nord Stream 2 в понедельник, 26 августа, заявила о начале финального этапа укладки газопровода "Северный поток-2".
ИА Новороссия вчера в 08:19
Политика
Лавров рассказал о необратимости признания Абхазии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Абхазия является состоявшимся демократическим государством.
News.ru вчера в 15:32
Здоровье
Челябинский доктор Женя отправился на практику в Гватемалу
Ни для кого не секрет, что в Гватемале из-за отсутствия денег на повитух, женщины часто рожают на улице, а больные с сахарным диабетом погибают по причине от отсутствия инсулина.
Челябинск Сегодня 01:32
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".
РИА Новости 00:08
Политика
В Кремле анонсировали темы встречи Путина и Эрдогана
Известия вчера в 08:52
Происшествия
Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища
Полицейские в Салехарде (ЯНАО) возбудили уголовное дело после того, как местный житель выстрелил из ружья в другого, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 01:20
Общество
На фестивале «Цветочный джем» стартовал кулинарный поединок
На фестивале «Цветочный джем» стартовал кулинарный поединок. Об этом сообщается в материале на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья 00:44
Здоровье
Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы вчера в 06:03
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Экономика
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 17:33
Футбол
Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»
Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3). Чемпионат России.
Спорт-Экспресс вчера в 13:30
Экономика
Названы регионы, где произошел кредитный бум
Как подсчитали аналитики FinExpertiza, объем кредитов на руках у россиян достиг суммы в 16,2 триллиона рублей, увеличившись за первое полугодие 2019 года на 1,33 триллиона или на 8,98 процента.
Российская газета вчера в 20:15
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом
54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма вчера в 11:33
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия вчера в 10:28