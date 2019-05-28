Энергетика
Китай хочет получать больше российского газаГазета.Ru вчера в 13:05
Китай выразил заинтересованность в дополнительных поставках российского газа по газопроводу "Силе Сибири", сообщает РИА "Новости". Как заявила заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, точный объем поставок еще не определен.
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Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по «Силе Сибири»
Московский Комсомолецвчера в 08:20
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Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Обновлено в 02:40
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
В случае если Киев примет решение устроить очередную провокацию против Крымского моста с помощью американских кораблей, может возникнуть опасность широкомасштабных боевых действий в регионе.
Обновлено в 01:18
Общество
В России может появиться «отцовский капитал»
В России предложили ввести "отцовский капитал" после рождения третьего ребенка.
Обновлено в 03:09
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Кино
Роман Супер приступил к монтажу фильма о Децле
Обновлено в 03:34
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в Москве
МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в столице.
Обновлено в 03:00
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил об отсутствии собственных политических амбиций на Украине.
Обновлено в 01:55
Гаджеты
Скриншоты новой iOS 13 опубликованы в Сети
Скриншоты новой мобильной операционной системы iOS 13 были опубликованы на ресурсе 9to5Mac за неделю до официальной демонстрации компании Apple, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
ВКС России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С
Воздушно-космические силы России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С поколения 4++, заявил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:43
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
Аргентина заинтересовалась мясом диких животных из России
Аргентина рассматривает возможность импорта мяса диких животных из России, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Обновлено в 01:28
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет
Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Политика
Кремль назвал внутренним делом Австрии отставку канцлера и правительства
Москва надеется, что отношения между Россией и Австрией продолжат развиваться вне зависимости от того, как завершатся выборы в республике, заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о мерах США по дестабилизации России
В Минобороны рассказали, как Соединенные Штаты Америки рассчитывают дестабилизировать Россию.
Обновлено в 01:54
Футбол
Обама назвал причину неудач Месси в сборной Аргентины
Бывший президент США Барак Обама поделился мнением о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова
Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
Политика
Губернатор Ростовской области не стал назначать новых заместителей
Несмотря на "потерю" двух своих заместителей - Сергея Сидаша и Юрия Молодченко - губернатор Ростовской области Василий Голубев не взял новых людей на эти должности.
Обновлено в 03:19
Авто
Актер Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 00:49
Политика
Пьяный украинский депутат устроил скандал в прямом эфире
Народного украинского депутата Игоря Мосийчука заподозрили в появлении в нетрезвом состоянии в прямом эфире.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
Обновлено вчера в 01:48
Армия и оружие
США намерены увеличить военное присутствие в Польше
Польша и Соединенные Штаты почти договорились о расширении американского военного присутствия в республике.
Обновлено в 03:27
Игры
Слухи: Borderlands 2 скоро получит DLC о Лилит, связывающее игру с третьей частью
Анонимный источник поделился с порталом PlayStation LifeStyle информацией о том, что в ближайшие недели Borderlands 2 получит неожиданное DLC.
Обновлено в 01:31
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Авто
Brabham представит новую модель «уличного» гиперкара в 2020 году
В прошлом году, австралийская компания Brabham Automotive представила довольно интересный гиперкар на фестивале скорости в Гудвуде.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56