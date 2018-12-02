Политика

Китай капитулировал в торговой войне с США и пошел на уступки
Ruposters.ru
05:33

"Китай согласует покупку еще несогласованного, но очень значительного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странам", - приводит ее слова РИА Новости.
Ruposters.ru05:33

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Китай капитулировал в торговой войне с США и пошел на уступки

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Вести.UZ01:53
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Политика

МВД Грузии подтвердило задержание шести граждан Украины

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило сообщения СМИ о том, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали в воскресенье в Тбилиси шесть граждан Украины и гражданина Грузии.
Обновлено в 11:28
Политика

Порошенко заявил о планах России по захвату Бердянска и Мариуполя

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса и Крым.
Обновлено в 11:08
Политика

Кремль рассчитывает на встречу Путина и Трампа до следующего G20

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти на саммите G20 в июне 2019 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 11:29
Политика

Макрон оценил нанесённый Триумфальной арке в Париже ущерб

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил ущерб, нанесённый протестующими Триумфальной арке в Париже, сообщает BFM TV.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Иран пообещал продолжить ракетные испытания

МИД Ирана, комментируя обвинения США в испытаниях баллистической ракеты, заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Журналист Первого канала прокомментировал панику в минобороны Британии

Корреспондент Первого канала в Лондоне Тимур Сиразиев прокомментировал публикации в СМИ о том, что министерство обороны Великобритании распространило среди военных баз предупреждение якобы после его попыток проникнуть на территорию киберподразделения британской армии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:32
Политика

Нетаньяху ответил на заявление полиции по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге обвинения в коррупции не имеет юридической силы.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Государственные испытания нового комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех».
Обновлено в 11:05
Политика

Лейбористы пригрозили Терезе Мэй вотумом недоверия

Если парламент 11 декабря не примет план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «Брекситу», лейбористы объявят ей вотум недоверия, сообщил теневой министр по выходу из ЕС Кейр Стармер.
Обновлено в 11:12
Политика

Западные лидеры не смогли возразить Путину по инциденту в Черном море

Президент РФ Владимир Путин во время саммита G20 в Аргентине изложил зарубежным лидерам, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, позицию Москвы по инциденту в Керченском проливе.
Обновлено в 03:00
Политика

Лавров рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Идлибу на G20

Президенты России и Турции на саммите G20 в Буэнос-Айресе согласовали новые шаги, нацеленные на стабилизацию ситуации вокруг демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи

Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.
Обновлено в 10:53
Политика

Киев обновил правила въезда в Крым для иностранных журналистов

Министерство информационной политики Украины обновило порядок въезда для иностранных журналистов в Крым в связи в введением военного положения в нескольких областях страны, сообщает ведомство на своем сайте.
Обновлено в 10:26
Политика

В ГД готовят послабления для получения гражданства России украинцами

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный проект закона, которым предлагается наделить президента РФ полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено в 11:10
Политика

Паспорт ОАЭ признали лучшим в мире

Паспорт Объединённых Арабских Эмиратов возглавил рейтинг паспортов, составленный консультативным центром Arton Capital.
Обновлено в 10:54
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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