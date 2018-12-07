С китайского космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) произведен запуск космического аппарата "Чанъэ-4", который займется исследованиями обратной стороны Луны, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Сина".

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