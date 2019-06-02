Армия и оружие
Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовкамиИзвестия 10:26
Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog. Снаряд запустили рано утром в воскресенье, 2 июня, с подводной лодки в заливе Бохай недалеко от полуострова Шаньдун.
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