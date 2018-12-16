Политика

Китай идёт сталинским путём реформ
Большая Азия
16 декабря в 14:22

Речь идет об избитом возмущенными гражданами КНР культурном атташе посольства США, который отрицательно отозвался о Сталине в апреле текущего года, выступая на открытии выставки в Пекине.
Большая Азия16 декабря в 14:22

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От Сталина к Антисталину и обратно

Вечерняя Москва16 декабря в 05:07
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Политика

ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Экс-советник Трампа отрицает российскую версию смерти главы ГРУ

Бывший советник президента США Майкл Флинн дал показания на допросе в ФБР, из которых следует, что начальник ГРУ России Игорь Сергун умер не в подмосковном доме отдыха, как сообщалось ранее, а в Ливане.
Обновлено в 01:15
Политика

Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России

Госдума дала президенту РФ право определять, кто может получить гражданство по упрощенной схеме.
Обновлено в 03:41
Политика

Инаугурация главы Приморья пройдет 20 декабря

Инаугурация Олега Кожемяко, победившего на выборах главы Приморья, состоится 20 декабря, сообщил журналистам представитель администрации края.
Обновлено в 03:58
Политика

В МИД рассказали о возможности посредничества в ЦАР в случае обращения

Россия будет готова ответить на просьбу о посредничестве в решении конфликта в Центрально-Африканской Республике, если Москва получит соответствующее обращение от обеих сторон конфликта и процесс выйдет на переговорную стадию.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в войсках

Военная контрразведка ФСБ России за прошедшие пять лет предотвратила четыре теракта в российских войсках, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

Обновлено в 04:16
Политика

Принят закон о прекращении уголовных дел после возмещения ущерба

Предпринимателей не будут наказывать Уголовным кодексом за нетяжкие экономические преступления, совершенные впервые и ущерб по которым был полностью погашен.
Обновлено в 03:10
Политика

Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в Китае

Китай за последние 40 лет смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах Коммунистической партии и государственных структур.
Обновлено в 02:48
Политика

На контроле: президент проведет встречу с министрами и бизнесменами

Как ранее писали «Известия», до конца года Владимир Путин планирует провести встречу с крупными предпринимателями, банкирами, главами госкорпораций и руководителями бизнес-ассоциаций.
Обновлено вчера в 16:01
Политика

У Порошенко и Климкина нашли родственников в Крыму

Напомним, 16 декабря президент Украины Пётр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве поручил службе безопасности страны проверить всех государственных служащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, а также проживающих в Крыму.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Порошенко признался, что до 1997 года говорил только по-русски

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами в Днепре признался, что до 1997 года не разговаривал на украинском языке, пишет "Украинская правда".
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

В Сеуле прокомментировали новый план обороны Японии

Обновлено в 04:26
Политика

США поддержали создание «Православной церкви Украины»

Власти США поддерживают образование новой украинской церковной структуры, названной «Православной церковью Украины» (ПЦУ).
Обновлено в 00:08
Политика

В Британии инициировали голосование по вопросу о вотуме недоверия Мэй

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 13:34
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