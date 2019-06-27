Политика
Китай и США намерены приостановить торговую войнуОреанда-Новости 04:02
ИА «Ореанда-Новости» Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что власти Китая и США достигли договорённости о приостановлении торговой войны в преддверии саммита «Большой двадцатки», которая пройдёт 28–29 июня в городе Осака (Япония).
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