Политика

Китай и США могут подписать торговое соглашение уже в маеNews.ru 15:46

Как пишет The Wall Street Journal, документ может быть завизирован уже в конце мая или начале июня нынешнего года. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и глава американского Минфина Стивен Мнучин планируют посетить Китай ориентировочно через две недели.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: США и Китай могут подписать торговое соглашение уже в мае

Российская газета20:10

Юань резко вырос на слухах о возможной дате подписания соглашения между США и Китаем

Profinance.ru14:10

Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНР

Газета.Ru18:16

Bloomberg: Трамп и Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение в Японии

ТАСС18:01

Китай и США могут подписать торговое соглашение уже в мае

News.ru15:46

США и Китай могут достигнуть торгового соглашения к концу мая

REGNUM18:16

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение в мае

Эхо Москвы20:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Политика

МИД РФ опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Как пишет «Интерфакс», Эли Коэн родился в семье евреев, эмигрировавших из Сирии в Египет.
Обновлено в 16:53
Экономика

Инвесторы подписали соглашение о развитии порта «Лавна»

Обновлено в 11:53
Политика

СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Интернет

ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое оружие

Обновлено в 17:31
Общество

Скончался спецкор Первого канала Илья Костин

На 40-м году жизни после продолжительной болезни скончался специальный корреспондент Первого канала Илья Костин.
Обновлено в 09:52
Здоровье

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено в 19:26
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено в 19:15
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Армия и оружие

В боях под Триполи погибли около 180 человек

Обновлено в 14:18
Политика

Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал результаты предвыборных опросов на Украине.
Обновлено в 19:45
Общество

Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО

Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Политика

«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву

Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 19:35
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Общество

Москалькова попросит власти США перевести Ярошенко в другую тюрьму

Обращение к властям США направит российский омбудсмен Татьяна Москалькова по поводу перевода летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Писателя Быкова ввели в искусственную кому

Писатель Дмитрий Быков помещен в медикаментозную кому, соответствующее решение принял консилиум врачей.
Обновлено в 09:06
Общество

Россиянка стала «Открытием» престижного международного фотоконкурса

Молодой фотограф рассказала, что долго не верила, что на самом деле попала в финал престижного международного конкурса.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми

Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Политика

Парламент Греции одобрил решение потребовать репараций у ФРГ

Греческий парламент одобрил инициативу о предъявлении к правительству ФРГ требований по выплате репараций за разрушения, причиненные стране в годы Второй мировой войне.
Обновлено в 20:25
Общество

Михаил Делягин: Силуанов, Кудрин и Набиуллина ездили за инструкциями в Вашингтон для подготовки Майдана

Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина села на диету после госпитализации

В феврале Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.
Обновлено в 12:00
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Кино

18 апреля на большой экран выходит фильм «Миллиард»

Обновлено в 05:14
ЖКХ

Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ

Аналитики компании проанализировали данные о коммунальных расходах жителей городов-полумиллионников и пришли к выводу, что траты на оплату ЖКУ варьируются в зависимости от типа дома, степени его благоустройства и общего состояния.
Обновлено в 17:59
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное