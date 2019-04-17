Китай и США могут подписать торговое соглашение уже в маеNews.ru 15:46

Как пишет The Wall Street Journal, документ может быть завизирован уже в конце мая или начале июня нынешнего года. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и глава американского Минфина Стивен Мнучин планируют посетить Китай ориентировочно через две недели.

Китай и США могут подписать торговое соглашение уже в мае

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