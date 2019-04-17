Политика
Китай и США могут подписать торговое соглашение уже в маеNews.ru 15:46
Как пишет The Wall Street Journal, документ может быть завизирован уже в конце мая или начале июня нынешнего года. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и глава американского Минфина Стивен Мнучин планируют посетить Китай ориентировочно через две недели.
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Политика
МИД РФ опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»
Как пишет «Интерфакс», Эли Коэн родился в семье евреев, эмигрировавших из Сирии в Египет.
Обновлено в 16:53
Экономика
Инвесторы подписали соглашение о развитии порта «Лавна»
Обновлено в 11:53
Политика
СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС
Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Интернет
ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
Обновлено в 17:31
Общество
Скончался спецкор Первого канала Илья Костин
На 40-м году жизни после продолжительной болезни скончался специальный корреспондент Первого канала Илья Костин.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено в 19:26
Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено в 19:15
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
В боях под Триполи погибли около 180 человек
Обновлено в 14:18
Политика
Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал результаты предвыборных опросов на Украине.
Обновлено в 19:45
Общество
Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО
Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Политика
«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву
Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 19:35
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Общество
Москалькова попросит власти США перевести Ярошенко в другую тюрьму
Обращение к властям США направит российский омбудсмен Татьяна Москалькова по поводу перевода летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Писателя Быкова ввели в искусственную кому
Писатель Дмитрий Быков помещен в медикаментозную кому, соответствующее решение принял консилиум врачей.
Обновлено в 09:06
Общество
Россиянка стала «Открытием» престижного международного фотоконкурса
Молодой фотограф рассказала, что долго не верила, что на самом деле попала в финал престижного международного конкурса.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми
Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Политика
Парламент Греции одобрил решение потребовать репараций у ФРГ
Греческий парламент одобрил инициативу о предъявлении к правительству ФРГ требований по выплате репараций за разрушения, причиненные стране в годы Второй мировой войне.
Обновлено в 20:25
Общество
Михаил Делягин: Силуанов, Кудрин и Набиуллина ездили за инструкциями в Вашингтон для подготовки Майдана
Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина села на диету после госпитализации
В феврале Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.
Обновлено в 12:00
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Кино
18 апреля на большой экран выходит фильм «Миллиард»
Обновлено в 05:14
ЖКХ
Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ
Аналитики компании проанализировали данные о коммунальных расходах жителей городов-полумиллионников и пришли к выводу, что траты на оплату ЖКУ варьируются в зависимости от типа дома, степени его благоустройства и общего состояния.
Обновлено в 17:59
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24