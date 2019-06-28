Финансы

Китай и Россия ударили по доллару. Доллар не возражаетЦарьград вчера в 09:47

Долгожданное свершилось: финансовые власти России и Китая наконец заключили соглашение о постепенном переходе на национальные валюты. С российской стороны документ подписал первый вице-премьер, глава Министерства финансов Антон Силуанов, с китайской – председатель Народного банка И Ган.
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с чего всё началось

Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
Известия27 июня в 17:02

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СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах

RT на русском27 июня в 22:10

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Газета.Ruвчера в 03:42

СМИ узнали о планах уполномочить ВТБ рассчитываться с Китаем в нацвалютах

РБК27 июня в 23:58

В соцсетях высмеяли отказ России от доллара. «Перешли на бусы и зеркальца?»

URA.Ruвчера в 02:22

СМИ: РФ и КНР отказываются от расчетов в долларах

Вести.Ru27 июня в 20:06

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ

РИА Новости27 июня в 18:46

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Известия27 июня в 18:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:15, Ашберн

Россия с Китаем «вычеркнули» доллар

Вести.UZвчера в 01:57
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
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Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Обновлено в 03:28
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
Обновлено в 06:05
Политика

По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларация

В совместном заявлении отмечается, что необходимо осуществить реформу Всемирной торговой организации (ВТО) на основе правил справедливой торговли без дискриминации.
Обновлено в 03:45
Политика

Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами.
Обновлено в 02:22
Политика

Путин и Эрдоган обсудили поставки С-400

Обновлено вчера в 23:19
Музыка

Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 04:11
Авто

Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах

Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Путин назвал произволом дело Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин высказался о приглашении мировых лидеров на 75-летие Победы

Обновлено в 03:39
Происшествия

В Лесколово мужчина насмерть зарезал покупателя ножом

Неизвестный мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом ударил 50-летнего мужчину.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве прохожего на Курском вокзале

В районе Курского вокзала произошло убийство. Полиция уже задержала подозреваемого, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Общество

МЧС спрогнозировало ухудшение ситуации с паводком в Иркутской области

Обновлено в 05:56
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика

Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем

Обновлено в 03:37
Политика

США может исключить компанию Huawei из так называемого черного списка

Белый дом разрешит американским компаниям продавать оборудование IТ-производителю, если это не станет большой проблемой для нацбезопасности США.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:08
Единоборства

Комми нокаутировал Бельтрана в восьмом раунде и защитил титул IBF

Обновлено в 05:01
Происшествия

Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове

Обновлено вчера в 22:53
Футбол

«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34
Общество

От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн

Обновлено в 03:11
Футбол

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки

Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
Обновлено в 03:30
Футбол

Источник: хавбек Сутормин станет игроком «Рубина»

Обновлено в 06:03
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Общество

Рабочие одного из заводов Ford провели сегодня митинг в Петербурге

Рабочие требуют создать центр по трудоустройству уволенных сотрудников завода во Всеволожске Ленобласти.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

Минобороны получит на вооружение новейший миномет «Дрок»

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Армия и оружие

Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

На Орск наступает огромное облако дыма

Орск стихия не обошла стороной. С раннего утра утра над городом висит дым.
Обновлено в 04:54
Экономика

Власти хотят контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
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