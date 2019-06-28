Финансы
Китай и Россия ударили по доллару. Доллар не возражаетЦарьград вчера в 09:47
Долгожданное свершилось: финансовые власти России и Китая наконец заключили соглашение о постепенном переходе на национальные валюты. С российской стороны документ подписал первый вице-премьер, глава Министерства финансов Антон Силуанов, с китайской – председатель Народного банка И Ган.
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с чего всё началось
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.Известия27 июня в 17:02
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