Китай и Россия ударили по доллару. Доллар не возражаетЦарьград вчера в 09:47

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

с чего всё началось

Долгожданное свершилось: финансовые власти России и Китая наконец заключили соглашение о постепенном переходе на национальные валюты. С российской стороны документ подписал первый вице-премьер, глава Министерства финансов Антон Силуанов, с китайской – председатель Народного банка И Ган.

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